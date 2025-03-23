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Bu hafta sonu İstanbul'da kapalı yollar: 23 Mart İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada hafta sonu bazı yolların trafiğe kapalı olduğu bildirildi. Trafiğe kapatılan yolların alternatif güzergahları da duyuruldu. 23 Mart tarihlerinde İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak?

Bu hafta sonu İstanbul'da kapalı yollar: 23 Mart İstanbul'da hangi yollar kapalı? - 1

İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar araştırılıyor. İstanbul Valiliği, geçtiğimiz günlerde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını ve bazı metro istasyonlarının kapalı olacağını da bildirimişti. Bununla beraber çeşitli yolların trafiğe kapatıldığı açıklandı. İşte, 23 Mart hafta sonu trafiğe kapalı yollar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Bu hafta sonu İstanbul'da kapalı yollar: 23 Mart İstanbul'da hangi yollar kapalı? - 2

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HANGİ YOLLAR KAPALI?

Valilik, alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların 22 Mart Cumartesi gününden 23 Mart Pazar günü saat 08:00'a kadar kapalı olacağını pauylaştı.

- Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi Kesişiminden Çağlayan İstikameti ve Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

- Darülaceze Caddesi Çiftecevizler Caddesi Kesişiminden Hürriyettepe İstikameti,

- Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak Kesişiminden Adliye İstikameti ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

- Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak Kesişim ve Şevket Paşa Caddesi’ne Çıkan Tüm Yollar,

- Piyalepaşa Bulvarı D-100 Kuzey Ayrımları Adliye İstikameti,

- Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

- Kağıthane Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

- Abide-İ Hürriyet Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

- Akgül Sokak ile Engin Sokak Kesişimi,

- Dr. Cemil Bengü Caddesi ile Funda Sokak Kesişimi,

- Taş Ocağı Caddesi ile Yurt Sokak Kesişimi,

- Çağlayan Tünel İçi Kavşağı Adliye İstikameti,

- Yeniyol Caddesi,

- D100 Kuzey Çağlayan Yan Yol Ayrımları,

- D100 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımları.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

-Çiftecevizler Caddesi,

-Sıracevizler Caddesi,

-Silahşör Caddesi,

-Abide-İ Hürriyet Caddesi Şişli İstikameti,

-Halaskargazi Caddesi,

-Şişli Büyükdere Caddesi,

-Darülaceze Caddesi,

-Vatan Caddesi,

-Kağıthane Caddesi,

-D 100.

Bu hafta sonu İstanbul'da kapalı yollar: 23 Mart İstanbul'da hangi yollar kapalı? - 3

İstanbul Valiliği, 19-23 Mart tarihleri arasında dört gün süreyle uygulanacak yeni tedbirleri açıklarken trafiğe kapalı yolları da belirtmişti. Daha önce kapalı olan yollar şöyleydi:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar (Aksaray Kavşağı İle D100 Kavşağı Arası),
Adnan Menderes Bulvarı yan yollar (Akdeniz Caddesi -Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu Caddesi - Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü),
Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
Oğuzhan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
Akdeniz Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
Şair Cem Sokak,
Safran Sokak,
Sarı Nasuh Sokak,
Hüsrev Paşa Sokak,
Hoca Efendi Sokak,
Korkut Ata Sokak,
Neyzen İhsan Sokak,
Albay Cemil Sakarya Sokak,
Tuti Abdülatif Sokak,
Zembilci Sokak,
Yamak Sokak,
Aktar Sokak,
Yeni Bahçe Sokak,
Keçeci Çeşmesi Sokak,
Arpa Emini Köprüsü Sokak,
Öztan Sokak,
Keçeci Meydanı Sokak,
Keçeciler Fırını Sokak,
Kasideci Sokak,
Mevlütçü Sokak.

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