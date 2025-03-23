Bu hafta sonu İstanbul'da kapalı yollar: 23 Mart İstanbul'da hangi yollar kapalı?
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada hafta sonu bazı yolların trafiğe kapalı olduğu bildirildi. Trafiğe kapatılan yolların alternatif güzergahları da duyuruldu. 23 Mart tarihlerinde İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak?
İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar araştırılıyor. İstanbul Valiliği, geçtiğimiz günlerde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını ve bazı metro istasyonlarının kapalı olacağını da bildirimişti. Bununla beraber çeşitli yolların trafiğe kapatıldığı açıklandı. İşte, 23 Mart hafta sonu trafiğe kapalı yollar...