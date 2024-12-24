Bu halılar rengini "süper meyve"den alıyor: "Kendi hasadımızla bunu yapıyoruz"
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde geçtiğimiz yıllarda ilk kez ekilen ve verimli hasadı ile iz bırakan Aronya artık halılara renk veriyor. Akçaabat Belediyesi tarafından açılan halı ve kilim dokuma kursunda yapılan proje ile Aronya'dan elde edilen doğal boyalar Türk motifleriyle bezenmiş halılara değer katıyor.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde fındık ve mısıra alternatif olarak 2021 yılında ilk kez ekilen ve verimli hasadı ile iz bırakan süper meyve ‘Aronya' artık halılara değer katan renklerin üretilmesinde kullanılıyor. Akçaabat Belediyesi tarafından açılan halı ve kilim dokuma kursunda yapılan proje ile doğanın renkleri, asırlık motiflerle birleşerek kültürel mirasa değer katıyor. Akçahasat Tesislerinde işlenen Aronya bitkisinin artıklarından elde edilen doğal boyalar kadınlar tarafından üretilen halı ve kilimlere renk veriyor. Aronya bitkisinin suyu, posası ve çekirdeğinden tarihi Türk motifleriyle bezenmiş halılara estetik değer katan renkler üretilirken, boyama sürecinde ladin bitkisi, tuz ve sirke gibi doğal malzemelerle renklerin kalıcılığı artırılıyor ve iplerin dokusu iyileştiriliyor