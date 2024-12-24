Bu halılar rengini "süper meyve"den alıyor: "Kendi hasadımızla bunu yapıyoruz"

Halı dokuma kursunu ziyaret ederek Aronya bitkisinden elde edilen doğal boya sürecini inceleyen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise “Halı üretimi ile özellikle geleneğimizi, göreneğimizi geleceğe taşımış oluyoruz. Geleneksel yöntemlerle halı üretim kurslarımız oldu. O kurslarımızda da artık halılarımız üretiliyor. Bir taraftan da şehrin tarımına destek vermek için oluşturmuş olduğumuz altyapıyla onların arasından bir tane ürün çıkardık. Aronya denilen bir meyveyi çıkardık. O meyvemiz şu anda Akçaabat'ımızın ve içerisinde yaklaşık 250 dönüme doğru gidiyoruz. Yıl içerisinde ortalama bir 7-8 bin tonları bulacak bir üretime doğru ilerliyoruz. Bu üretimden elde edilen ürünleri de işlediğimiz bir üretim tesisimiz var. Ona da bir marka koyduk. O da Akça hasad. O markamızın yanında şimdi ise halı üretimiyle bu Aronya meyvesinin ikisini birleştiriyoruz. Halı üretimindeki renklerimizin belli tonlarını Aronya'dan elde etmiş olacağız. Bununla beraber şehrin içerisinde halı üretim kültürünün gelişmesine katkı sağlayacağız. Ayrıca da çiftçimizin üretmiş olduğu ürünlerin de değerlendirilmesini de alternatif alanlar ortaya koymuş olacağız” diye konuştu.