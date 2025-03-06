Bu ilçede her evde bulunuyor: Tongurdaklı kaşık
Bursa'da davul zurna eşliğindeki yöresel oyunlarda ritim tutma amacıyla oynayanların ellerinde birbirine vurduğu tongurdaklı kaşıklar, müziğe eşlik ederek oyuna zenginlik katıyor.
Uludağ'ın güney eteklerinde yer alan, yörüklerin yaşadığı "dağ ilçeleri" Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık'ta kullanılan bu geleneksel halk oyunu kaşıklarının, diğer kaşıklarından farklı olarak sapında ahşap zincire benzer bir bölüm bulunuyor.
Oyun esnasında iki elde, sapları parmak arasından geçirilerek avuç içlerinde birbirine vurulan kaşıkların çarpma sesinin yanı sıra sapının oyulmasıyla oluşturulan "tongurdak" ismi verilen, sallanan kısım, çıkarttığı sesle müziğe eşlik ediyor.