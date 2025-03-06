Bu ilçede her evde bulunuyor: Tongurdaklı kaşık

Gittiği bir düğünde ilk defa gördüğü tongurdaklı kaşığın dikkatini çektiğini dile getiren Uğur, şöyle konuştu:



"Düğünde oyun esnasında bir kişinin elinde dört kaşıkla oynadığını gördüm. Dikkatlice bakınca kaşıkların tongurdaklı olduğunu gördüm. Çok hoşuma gitti. 'Ben bunları yaparım.' diye içimden geçirdim. Eve geldim, düğünden hemen iki gün sonra ağaç temin edip zor şartlarda, keser, testere, oyma aleti olmadan, oradan buradan bir şeyler bularak başladım. Mücadele ettim. İlk zamanlar üç günde bir kaşık yapabiliyordum. Kaşıkları yapmaya başladıktan sonra kardeşimin düğününe kadar 4-5 takım hazırlamıştım. Düğünde hazırladığım kaşıklarla çıkıp oynadığımızda oraya gelen herkesin çok dikkatini çekti. Bu da bizi gururlandırdı."





