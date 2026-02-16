Bu ilçede oturan dikkat! İstanbul'da yarın 9 saatlik su kesintisi yaşanacak (17 Şubat İSKİ su kesintisi listesi)

İSKİ tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Su Deposu sahasında yeni yapılan Terfi Merkezi’ne ait bağlantı çalışmaları gerçekleştirilecektir.



Bu nedenle, 17 Şubat 2026 Salı günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.