Bu ilçede oturan dikkat! İstanbul'da yarın 9 saatlik su kesintisi yaşanacak (17 Şubat İSKİ su kesintisi listesi)
16.02.2026 12:27
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), şehrin stratejik noktalarından birinde gerçekleştirilecek olan dev altyapı çalışması nedeniyle o ilçede uzun süreli kesinti kararı aldı. Yarın sabahın ilk ışıklarıyla başlayacak çalışma, akşam saatlerine kadar devam edecek. Terfi Merkezi’ne ait bağlantı çalışmaları nedeniyle yapılacak su kesintisi 9 saat sürecek. Peki, hangi ilçede sular kesilecek? İşte 17 Şubat İSKİ su kesintisi programı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ), 17 Şubat tarihli planlı su kesintisi programını duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Hadımköy Su Deposu’ndaki çalışmalar nedeniyle yarın Arnavutköy'deki bazı mahallelere 9 saat süreyle su verilemeyeceği bildirildi. Peki, hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacak?
İSKİ'DEN 9 SAATLİK SU KESİNTİSİ
İSKİ tarafından yapılan duyuru şu şekilde:
Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Su Deposu sahasında yeni yapılan Terfi Merkezi’ne ait bağlantı çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Bu nedenle, 17 Şubat 2026 Salı günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.
SU ALAMAYACAK BÖLGELER
Arnavutköy İlçesi: Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören ve Yeşilbayır Mahalleleri.