Bu ilçelerde oturanlar dikkat! 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak: Elektrikler ne zaman gelecek? (15 Mart BEDAŞ kesinti programı)

15 MART BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEDAŞ, 15 Mart tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 15 ilçesinde bugün elektirik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı Eyüpsultan, Esenler ve Bağcılar'daki bazı mahallelerde, kesinti 8 saate kadar sürecek.



İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;