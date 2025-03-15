Bu ilçelerde oturanlar dikkat! 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak: Elektrikler ne zaman gelecek? (15 Mart BEDAŞ kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 15 ilçesinde bugün elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi. Yayımlanan planlı kesinti programına göre belirlenen 3 ilçede bulunan bazı mahallelerde elektrik kesintisi 8 saate kadar sürerken bazı ilçelerde de 6 saatlik kesinlik yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 15 Mart tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programı.
15 MART BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
BEDAŞ, 15 Mart tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 15 ilçesinde bugün elektirik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı Eyüpsultan, Esenler ve Bağcılar'daki bazı mahallelerde, kesinti 8 saate kadar sürecek.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;