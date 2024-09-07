Bu ilçelerde oturanlar dikkat! 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak: Elektrikler ne zaman gelecek? (8 Eylül BEDAŞ kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre belirlenen ilçelerde 8 Eylül'de elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin bazı mahallelerine 8 saat elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 8 Eylül BEDAŞ elektrik kesintisi programı.
8 EYLÜL BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
BEDAŞ, 8 Eylül tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 10 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;