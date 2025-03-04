Bu ilçelerde oturanlar dikkat! İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi (4 Mart BEDAŞ planlı kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı 4 Mart tarihli planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Güngören, Kağıthane ve daha birçok ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 4 Mart BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
4 MART BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
BEDAŞ, 4 Mart elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 21 ilçesinde bugün elektirik kesintisi yaşanacak.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;