Bu ilçelerde oturanlar dikkat! İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (12 Haziran BEDAŞ elektrik kesinti programı)
İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 23 ilçesinde planlı elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Yayımlanan planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa ve daha birçok ilçede yarın elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 12 Haziran BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 12 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;