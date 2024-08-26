Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe

Türkiye'de şuan 81 il var fakat bu sayı bazı ilçelerin, il olmasıyla değişebilir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen şartlara göre ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor. Bu şartların yanı sıra bir ilçenin il olabilmesi için ekonomik kriterler de göz önünde bulunduruluyor. İşte bu şartları karşılayan ve il olması beklenen 24 ilçe.

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 1

Türkiye'nin bu ilçelerinde yaşayan birçok kişi, yaşadıkları ilçelerin ne zaman il olacağı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. TÜİK, nüfusu 100 binin altındaki ilçelerin il olma hakkını kaybettiğini belirtmiş ve şehir merkezine 30 kilometreden daha yakın olan ilçelerin de bu kriterlere uymadığını vurgulamıştı.

Bir ilçenin il olabilmesi için ekonomik kriterler de göz önünde bulunduruluyor. Bir ilçenin ekonomik açıdan kendi kendine yetebilmesi ve başka bir ile bağımlı olmaması, il olma şansı için önemli bir etken. Bunun yanı sıra eğitim, ulaşım, sosyal hizmetler ve toplum yapısı gibi unsurlar da il olabilme sürecinde etkili oluyor.

İşte il olması beklenen 24 ilçe;

TÜRKİYE HABERLERİ

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 2

Bir ilçenin il olabilmesi için ekonomik kriterler de göz önünde bulunduruluyor. Bir ilçenin ekonomik açıdan kendi kendine yetebilmesi ve başka bir ile bağımlı olmaması, il olma şansı için önemli bir etken. Bunun yanı sıra eğitim, ulaşım, sosyal hizmetler ve toplum yapısı gibi unsurlar da il olabilme sürecinde etkili oluyor.

İşte il olması beklenen 24 ilçe;

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 3

Yüksekova - Nüfus 121 bin 969

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 4

Midyat - Nüfus 122 bin 308

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 5

Elbistan - Nüfus 127 bin 755

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 6

Polatlı - Nüfus 128 bin 895

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 7

Kahta - Nüfus 132 bin 303

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 8

Kozan - Nüfus 132 bin 642

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 9

Ünye - Nüfus 132 bin 915

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 10

Ergani - Nüfus 137 bin 492

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 11

Konya Ereğli - Nüfus 153 bin 849

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 12

Lüleburgaz - Nüfus 155 bin 670

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 13

Cizre - Nüfus 161 bin 135

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 14

Nazilli - Nüfus 162 bin

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 15

Bandırma - Nüfus 166 bin 836

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 16

Erciş - Nüfus 171 bin

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 17

Edremit - Nüfus 171 bin 700

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 18

Zonguldak Ereğli - Nüfus 175 bin 294

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 19

Fethiye - Nüfus 177 bin 569

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 20

İskenderun - Nüfus 227 bin 498

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 21

Manavgat - Nüfus 258 bin 367

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 22

Siverek - Nüfus 271 bin 832

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 23

Çorlu - Nüfus 294 bin

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 24

İnegöl - Nüfus 299 bin 203

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 25

Tarsus - Nüfus 353 bin 469

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 26

Alanya - Nüfus 359 bin 891

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