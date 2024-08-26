Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'de 81 il değişebilir: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe

Türkiye'nin bu ilçelerinde yaşayan birçok kişi, yaşadıkları ilçelerin ne zaman il olacağı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. TÜİK, nüfusu 100 binin altındaki ilçelerin il olma hakkını kaybettiğini belirtmiş ve şehir merkezine 30 kilometreden daha yakın olan ilçelerin de bu kriterlere uymadığını vurgulamıştı.



Bir ilçenin il olabilmesi için ekonomik kriterler de göz önünde bulunduruluyor. Bir ilçenin ekonomik açıdan kendi kendine yetebilmesi ve başka bir ile bağımlı olmaması, il olma şansı için önemli bir etken. Bunun yanı sıra eğitim, ulaşım, sosyal hizmetler ve toplum yapısı gibi unsurlar da il olabilme sürecinde etkili oluyor.



İşte il olması beklenen 24 ilçe;