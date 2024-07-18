Bu ilde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den "aşırı sıcak" uyarısı: Açık alanda bulunmayın
Yurt genelinde aşırı sıcak ve bunaltıcı hava etkisini sürdürüyor.Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, mevcut sıcaklığın artacağı uyarısında bulunarak vatandaşların tedbir almasını tavsiye etti.
Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 18-22 Temmuz tarihleri arasında bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklarının artmaya devam edeceğinin tahmin edildiğini belirtti.