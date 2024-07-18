Bu ilde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den "aşırı sıcak" uyarısı: Açık alanda bulunmayın

Yurt genelinde aşırı sıcak ve bunaltıcı hava etkisini sürdürüyor.Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, mevcut sıcaklığın artacağı uyarısında bulunarak vatandaşların tedbir almasını tavsiye etti.

Bu ilde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den "aşırı sıcak" uyarısı: Açık alanda bulunmayın - 1

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 18-22 Temmuz tarihleri arasında bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklarının artmaya devam edeceğinin tahmin edildiğini belirtti.

HABERİN VİDEOSUNA GİT

TÜRKİYE HABERLERİ

Bu ilde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den "aşırı sıcak" uyarısı: Açık alanda bulunmayın - 2

Açıklamada, "Hava sıcaklıklarının önümüzdeki periyotta mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bu ilde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den "aşırı sıcak" uyarısı: Açık alanda bulunmayın - 3

Önümüzdeki günlerde il merkezlerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının; Eskişehir 32-36, Bursa 32-37, Kütahya 31-35 ve Bilecik 32-36 derece olması beklenmektedir.

Bu ilde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den "aşırı sıcak" uyarısı: Açık alanda bulunmayın - 4

Yüksek seyreden sıcaklıklar nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bu ilde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den "aşırı sıcak" uyarısı: Açık alanda bulunmayın - 5
DAHA FAZLA GÖSTER