Bu ilde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den "aşırı sıcak" uyarısı: Açık alanda bulunmayın

Yüksek seyreden sıcaklıklar nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.