Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Temmuz 2024 tarihli güncel hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen son dakika bilgilerine göre yurdun bazı yerlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Temmuz 2024 tarihli hava durumunu yayınladı. Peki bugün hava nasıl olacak?