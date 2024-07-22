Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor

Edinilen son dakika bilgilerine göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.