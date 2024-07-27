Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor

"SU BASKINLARININ SIKLIĞI ARTTI"

Tekin, yaz yağışlarını ülke genelinde gördüklerine işaret ederek, "Temmuz ayında genellikle Karadeniz bölge genelinde sellere şahit oluyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde de bu sel gibi afatları görmek mümkün; fakat günümüzde bu kuvvetli yağışların, sellerin, su baskınlarının şiddeti daha fazla arttı, sıklığı daha fazla arttı. Bunu da iklim değişikliğine bağlamak mümkün olabilir. Çünkü geçtiğimiz yıllara nazaran karbon salınımının, karbon ayak izinin daha yüksek olduğunu söylemek mümkün. Bu da hava sıcaklığının ortalamalarını daha üste çıkarıyor. Bu sebeple de kısa sürede dar alanda fazla miktar bırakan, maalesef olumsuzluğa etki eden yağışları bize getiriyor. Maalesef bu da bizim can ve mal kaybımıza sebep olabiliyor" dedi.