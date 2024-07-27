Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamalara göre Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağışların çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Edinilen son dakika bilgilerine göre pazar günü yağışlı sistemin ülkenin kuzeydoğu kesimlerine çekileceği bildiriliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Karadeniz Bölgesi için bugün kuvvetli yağış uyarısı yaparak, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağışların çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağını, pazar günü yağışlı sistemin ülkenin kuzeydoğu kesimlerine çekileceğini söyledi.