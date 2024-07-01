Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava sıcaklıklarını açıkladı. Meteoroloji'den edinilen son dakika bilgilerine göre bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Temmuz 2024 tarihli hava durumu raporunu açıkladı.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı - 3

Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı - 4

Hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı - 5

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı - 6

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı - 7

Ankara: Az bulutlu 32

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı - 8

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı - 9

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı - 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor. 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 19

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı - 11

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

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