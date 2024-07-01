Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava sıcaklıklarını açıkladı. Meteoroloji'den edinilen son dakika bilgilerine göre bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Temmuz 2024 tarihli hava durumu raporunu açıkladı.