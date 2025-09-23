Bu illerde yaşayanlar dikkat! Perşembe yağış geliyor: "Sıcaklık 10 derece düşebilir"

Kurak geçen yaz mevsiminin ardından Türkiye'de haziran, temmuz, ağustosta sıcaklıklar ortalamanın üzerinde gerçekleşti.

Türkiye'de sıcaklık ortalamalarında haziranda 1,2, temmuzda 1,9, ağustosta 1,4 derece artış yaşandığını belirten İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, bu aylarda yağışlarda da azalma yaşandığını kaydetti.

Dr. Demirhan, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarda en yüksek artışlar gözlendiğini vurgulayarak, "Yine Marmara'da yağışlarda çok büyük bir azalma oldu. Haziran ayında da sıcaklık artışları çok yüksek oldu belli bölgelerde. Örneğin, Florya'da çok ani sıcaklık artışı gözlendi. Marmara Bölgesi, ağustos ayında da yine benzer şekildeydi." dedi.

Yaz döneminde Türkiye ve Marmara Bölgesi'nin yüksek basıncın etkisi altında kaldığını anlatan Demirhan, bu durumun sıcaklıkları artırdığını ifade etti.