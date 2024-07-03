Bu illerde yaşayanlar dikkat! Resmen kavrulacak, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Temmuz 2024 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre yurdun bazı kesimler az bulutlu ve açık olacak. Bazı illerde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?
3 Temmuz 2024 tarihli hava durumu raporu yayımlandı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Trakya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Muş, Bitlis, Van, İstanbul'un batısı ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.