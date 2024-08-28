Bu illere dikkat! Kuvvetli yağış akşama kadar sürecek (Bugün hava kaç derece?)
Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı tüm yurtta etkisini göstermeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yağış uyarısı geldi. Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Yağışların akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar, Hatay kıyıları ile Gümüşhane, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.