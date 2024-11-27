Bu işi yapan 2 kişi kaldı: Unutulmaya yüz tutmuş mesleğini 30 yıldır sürdürüyor

Yaklaşık 10 yıl daha bu işi yapabileceğini ve daha sonra yaşından dolayı bırakmak zorunda kalacağı için mesleğin son temsilcisi olduğunu söyleyen Kemal Etçi, ‘‘30 yıl önce başlamış olduğum bu meslekte şuan son temsilcisi oldum. Mesleğe başlarken kent genelinde 10 usta vardı ama şimdi ise benimle birlikte 2 kişi kaldı.