Bu işi yapan 2 kişi kaldı: Unutulmaya yüz tutmuş mesleğini 30 yıldır sürdürüyor
Kilis'te babasından öğrendiği sıcak demir dövme sanatını 30 yıldır devam ettiren Kemal Etçi, artık çırak yetişmeyen mesleğine hayat vermeye çalışıyor. Mesleğe özenen olmadığını anlatan demir ustası, "Saatlerce kızgın demirleri bilek gücüyle döverek şekil veriyoruz. Kimse bu mesleği yapmak istemiyor çırak bulmakta bile zorluk çekiyoruz'' dedi.
Kilis'te sıcak demir ustalığı yapan 54 yaşındaki Kemal Etçi, baba mesleği olan demir dövme sanatını severek devam ettiriyor.