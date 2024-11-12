Bu işi yapan 350 bin TL kazanıyor! Stajyerleri bile 3 bin dolar kazanıyor, paraya para demiyor

ÖĞRETMENLER, MÜHENDİSLER BİLE BU MESLEĞE YÖNELİYOR

Pek çok kişi, önceki mesleki deneyimlerini bırakıp aşçılık eğitimi alarak mutfak kariyerine adım atıyor. Haber bültenlerinde konuşan bir grafiker, “Asıl tutkumun aşçılık olduğunu fark ettim,” diyerek mesleki geçişini anlatırken, bir başka kişi de ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği’ni bırakarak mutfakta yeni bir yolculuğa çıktığını belirtti.

Aşçılık akademisi yöneticileri ise, öğretmenler, mühendisler ve hatta hukuk alanından insanların bile bu mesleğe yöneldiğini söylüyor.