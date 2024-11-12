Bu işi yapan 350 bin TL kazanıyor! Stajyerleri bile 3 bin dolar kazanıyor, paraya para demiyor

Yükselen maaşlar ve yurt dışında çalışma imkanları, aşçılığı genç kuşak için cazip bir meslek haline getirdi. Mühendislik veya öğretmenlik gibi farklı alanlardan insanlar, hem yüksek gelir hem de popülarite vadeden aşçılık mesleğine yöneliyor. Aşçılıkta başlangıç maaşları 3 bin dolardan başlarken, deneyimli şefler 10 bin dolara kadar kazanç sağlayabiliyor.

Bu işi yapan 350 bin TL kazanıyor! Stajyerleri bile 3 bin dolar kazanıyor, paraya para demiyor - 1

Geçmişte doktorluk ve mühendislik en prestijli meslekler arasında yer alırken, günümüzde TV programları ve artan maaşlar sayesinde aşçılık dikkatleri üzerine çekiyor. Gastronomi bölümlerine ve aşçılık akademilerine olan ilginin artması da bu değişimin bir göstergesi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bu işi yapan 350 bin TL kazanıyor! Stajyerleri bile 3 bin dolar kazanıyor, paraya para demiyor - 2

ÖĞRETMENLER, MÜHENDİSLER BİLE BU MESLEĞE YÖNELİYOR

Pek çok kişi, önceki mesleki deneyimlerini bırakıp aşçılık eğitimi alarak mutfak kariyerine adım atıyor. Haber bültenlerinde konuşan bir grafiker, “Asıl tutkumun aşçılık olduğunu fark ettim,” diyerek mesleki geçişini anlatırken, bir başka kişi de ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği’ni bırakarak mutfakta yeni bir yolculuğa çıktığını belirtti.

Aşçılık akademisi yöneticileri ise, öğretmenler, mühendisler ve hatta hukuk alanından insanların bile bu mesleğe yöneldiğini söylüyor.

Bu işi yapan 350 bin TL kazanıyor! Stajyerleri bile 3 bin dolar kazanıyor, paraya para demiyor - 3

TV PROGRAMLARI VE YARIŞMALARDA BÜYÜK ROL OYNUYOR

Eğitmen şefler, son yıllarda aşçılığa olan ilginin giderek arttığını, özellikle yemek yarışmaları ve dizilerin bu alana büyük katkı sağladığını belirtiyor.

Bu programlar, geniş kitleleri aşçılıkla tanıştırarak meslek tercihlerini etkiliyor.

Bu işi yapan 350 bin TL kazanıyor! Stajyerleri bile 3 bin dolar kazanıyor, paraya para demiyor - 4

STAJYERLERİ BİLE 3 BİN DOLAR KAZANIYOR

Aşçılık, yurt dışında kariyer hedefleyenler için de büyük fırsatlar sunuyor.

Eğitmenler şefler, başlangıç maaşlarının 3 bin dolar seviyesinde olduğunu ve deneyimli şeflerin ise 8-10 bin dolar kazanabileceğini belirtiyor.

Bu işi yapan 350 bin TL kazanıyor! Stajyerleri bile 3 bin dolar kazanıyor, paraya para demiyor - 5

GASTRONOMİ EĞİTİMİYLE MUTFAĞA İLK ADIM

Gastronomi eğitimi, temel bıçak tekniklerinden çorba yapımına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Eğitmen şefler, kuzu tandır, şatobiryan ve risotto gibi ünlü yemeklerin yanı sıra geleneksel tariflerin de eğitimin bir parçası olduğunu ifade ediyor.

Bu işi yapan 350 bin TL kazanıyor! Stajyerleri bile 3 bin dolar kazanıyor, paraya para demiyor - 6

ÜNİVERSİTE VE AKADEMİLERDE TALEP ARTIYOR

Gastronomi bölümlerinin üniversite giriş puanları neredeyse tıp fakülteleri seviyesine ulaştı. Ancak, üniversite eğitimi yerine aşçılık akademilerinde sertifika almayı tercih edenlerin sayısı da hızla artıyor.

Eğitmenler, bu mesleğin tamamen kişisel gelişime dayalı olduğunu ve önünün çok açık olduğunu belirterek fırsatlara vurgu yapıyor.

Bu işi yapan 350 bin TL kazanıyor! Stajyerleri bile 3 bin dolar kazanıyor, paraya para demiyor - 7

Artan gelir fırsatları, yurt dışı olanakları ve popülerlik, aşçılığı gün geçtikçe daha cazip hale getiriyor.

Bu işi yapan 350 bin TL kazanıyor! Stajyerleri bile 3 bin dolar kazanıyor, paraya para demiyor - 8

Üniversite veya akademi fark etmeksizin, bu alanda eğitim almayı seçenler için aşçılık artık sadece bir meslek değil, bir yaşam tarzı olarak öne çıkıyor.

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