Bu işi yapan 350 bin TL kazanıyor! Stajyerleri bile 3 bin dolar kazanıyor, paraya para demiyor
Yükselen maaşlar ve yurt dışında çalışma imkanları, aşçılığı genç kuşak için cazip bir meslek haline getirdi. Mühendislik veya öğretmenlik gibi farklı alanlardan insanlar, hem yüksek gelir hem de popülarite vadeden aşçılık mesleğine yöneliyor. Aşçılıkta başlangıç maaşları 3 bin dolardan başlarken, deneyimli şefler 10 bin dolara kadar kazanç sağlayabiliyor.
Geçmişte doktorluk ve mühendislik en prestijli meslekler arasında yer alırken, günümüzde TV programları ve artan maaşlar sayesinde aşçılık dikkatleri üzerine çekiyor. Gastronomi bölümlerine ve aşçılık akademilerine olan ilginin artması da bu değişimin bir göstergesi.