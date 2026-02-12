Bu kentte kullanılan elektriğin yarısı kaçak. Tüketim 13 ilin kullanımına eşit

Şanlıurfa'da kullanılan elektrik dikkat çekiyor.

Dicle Elektrik, 2025 yılının verilerini paylaştı.

Şanlıurfa'daki tablo ise çarpıcı. Buna göre, tüm şehirde toplam 9 milyar 850 kilovat-saat elektrik tüketildi. Ancak bu tüketimin yaklaşık 5 milyar kilovat-saatlik kısmı kaçaktı.