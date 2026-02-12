Bu kentte kullanılan elektriğin yarısı kaçak. Tüketim 13 ilin kullanımına eşit
12.02.2026 14:47
NTV - Haber Merkezi
Şanlıurfa'da geçen yıl tüketilen elektriğin yarısı kaçaktı. Bu durum, ülke ekonomisini 15 milyar lira zarara uğrattı. Kaçak elektrik, en fazla tarımda kullanılıyor.
Şanlıurfa'da kullanılan elektrik dikkat çekiyor.
Dicle Elektrik, 2025 yılının verilerini paylaştı.
Şanlıurfa'daki tablo ise çarpıcı. Buna göre, tüm şehirde toplam 9 milyar 850 kilovat-saat elektrik tüketildi. Ancak bu tüketimin yaklaşık 5 milyar kilovat-saatlik kısmı kaçaktı.
EN FAZLA TARIMDA KULLANILIYOR
Kaçak elektrik en fazla tarımda kullanıldı.
Özellikle bölgede ekilmesi yasak olan mısırın yetiştirilmesi için yer altından motopompalarla su çekildi. Bu cihazların enerji ihtiyacı da kayıt dışı sağlandı.
13 İLİN TOPLAMINA EŞİT
Bir yılda sadece Şanlıurfa'da kullanılan kaçak elektrik, 13 ilin toplam tüketimine denk geldi.
Bu da Türkiye ekonomisinde 15 milyar lira kayıp demek.
AMAÇ KAYITLI KULLANIM ORANINI ARTIRMAK
Dicle Elektrik, kırsal alanlarda başlattığı yeni şebeke güçlendirme ve modernizasyon projeleriyle hem kayıtlı kullanım oranını artırmayı hem de enerji kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyor.