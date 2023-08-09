Bu kez “Basra” sıcakları geldi (9 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?)

Türkiye’yi etkisi altına alan “Eyyam-ı bahur” sıcakları yurdu terk etti ancak bu kez “Basra” sıcakları Türkiye’ye giriş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bu kez “Basra” sıcakları geldi (9 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 1

Türkiye’yi etkisi altına alan Eyyam-ı bahur ve Afrika sıcakları yurdı terk etti. Türkiye bu kez Güneydoğu’dan gelen Basra sıcaklarının etkisi altına girdi.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, Güneydoğu Anadolu’da 14 Ağustos’a kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Bu kez “Basra” sıcakları geldi (9 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 2

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nde Meteoroloji Mühendisi Hümeyra Betül Akgül, bölgede mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcakların 6 ile 10 derece kadar yükselebileceğini söyledi.

Diyarbakır’ın 45, Şanlıurfa’nın 44, Mardin’in 40, Batman’ın 45, Siirt’in 43, Şırnak’ın ise 40 derece hava sıcaklığına ulaşacağını söyleyen Akgül, “Özellikle Perşembe günü maksimum sıcaklara ulaşacağımızı düşünüyoruz.” dedi.
Bu kez “Basra” sıcakları geldi (9 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Hava sıcaklıklarının İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bu kez “Basra” sıcakları geldi (9 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 4

MARMARA'DA HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Bilecik hariç) Marmara'nın doğusunun yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Bu kez “Basra” sıcakları geldi (9 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 5

EGE'DE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Bu kez “Basra” sıcakları geldi (9 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 6

AKDENİZ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Bu kez “Basra” sıcakları geldi (9 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 7

KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Ordu ile Samsun'un doğu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Bu kez “Basra” sıcakları geldi (9 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 8

DOĞU ANADOLU ANADOLU HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Bu kez “Basra” sıcakları geldi (9 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 9

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

Bu kez “Basra” sıcakları geldi (9 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 10

9 AĞUSTOS ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Bu kez “Basra” sıcakları geldi (9 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 11

10 AĞUSTOS PERŞEMBE HAVA DURUMU

Bu kez “Basra” sıcakları geldi (9 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 12

11 AĞUSTOS CUMA HAVA DURUMU

Bu kez “Basra” sıcakları geldi (9 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 13

12 AĞUSTOS CUMARTESİ HAVA DURUMU

Bu kez “Basra” sıcakları geldi (9 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 14

13 AĞUSTOS PAZAR HAVA DURUMU

Bu kez “Basra” sıcakları geldi (9 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 15
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