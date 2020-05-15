Bu kez Sancaktepe’de sosyal mesafeyi hiçe saydılar (İstanbul'da bugün)
İstanbul Sancaktepe’de corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere uyulmadı. Caddelere akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarken bazı vatandaşların maskesiz dolaşması ise dikkat çekti.
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İHA 15.05.2020 - 10:05
Sancaktepe’de havaların iyi olmasıyla çarşıya akın eden vatandaşlar, corona virüs salgınıyla mücadele etme kapsamında alınan önlemleri yok saydı.
Maske takmayı ihmal eden bazı vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını ise hiçe saydı. Adım atacak yer kalmayan Sancaktepe'nin merkezinde bazı vatandaşlar alışveriş yaparken, bazı vatandaşlar ise corona virüsü dikkate almayarak merdivenlerde dip dibe oturdu.
Öte yandan kalabalık caddede bulunan bazı vatandaşların maske takmaması ise dikkat çekti.
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