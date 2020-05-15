Bu kez Sancaktepe’de sosyal mesafeyi hiçe saydılar (İstanbul'da bugün)

Maske takmayı ihmal eden bazı vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını ise hiçe saydı. Adım atacak yer kalmayan Sancaktepe'nin merkezinde bazı vatandaşlar alışveriş yaparken, bazı vatandaşlar ise corona virüsü dikkate almayarak merdivenlerde dip dibe oturdu.