Bu kış yalancı bahara dikkat! Hava bir anda soğuyacak

Antalya'da sağanaklar ve fırtına sistemlerinin etkili olabileceğini belirten Kadıoğlu, Toroslar'da yoğun kar görülebileceğini aktardı. Kadıoğlu, kıyı kesimlerde hortum riskinin de her yıl olduğu gibi mevcut olduğunu vurgulayarak, Adana'da ise yağışların normale göre daha düşük seyredeceği, tarımsal faaliyetlerde dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Kadıoğlu, kuraklığın etkili olduğu Bursa'da da İstanbul'a benzer bir tablo bulunduğu bilgisini paylaştı.

Doğu illerindeki duruma da değinen Kadıoğlu, Erzurum'da kışın sert geçeceğini ancak kar miktarının zaman zaman ortalamanın altında kalabileceğini, Diyarbakır ve Gaziantep'te ise kuraklık sinyallerinin belirginleştiğini, yağış azlığının tarımsal üretimi etkileyebileceğini ifade etti.