Köy muhtarı Bahadır Yunt, 90 hane ve 300 nüfusa sahip olan köylerinin Türkiye'de en az güneş alan köy olduğunu söyledi.

Yunt, köylerine güneşin bu aylarda saat 12.30'da doğduğunu 15.30'da da tekrar battığını belirterek "Her yıl yaklaşık iki ay boyunca köyümüz bu tarihlerde güneşi sadece üç saat gibi bir süre görüyor." dedi.

Ocak ayından sonra güneşin sabah 9'da doğmaya başladığını ifade eden Yunt, "Fazla güneş almak için ilkbaharın bir an önce gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.