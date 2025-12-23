Bu köy iki ay güneş görmüyor. Saat 12.30'da doğan güneş 15.30'da batıyor
23.12.2025 10:15
İHA
Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Daran köyünde coğrafi konumu nedeniyle güneş saat 12.30'da doğup 15.30'da batıyor.
Daran köyünde güneş, öğle saatlerinde doğuyor ve kısa sürede batıyor.
Köyün doğusunda ve güneyinde bulunan yüksek rakımlı dağlar nedeni ile gün boyu yaklaşık üç saat güneş gören köy halkı ise bu duruma alıştıklarını söyledi.
"İKİ AY GÜNEŞ GÖRMÜYOR"
Köy muhtarı Bahadır Yunt, 90 hane ve 300 nüfusa sahip olan köylerinin Türkiye'de en az güneş alan köy olduğunu söyledi.
Yunt, köylerine güneşin bu aylarda saat 12.30'da doğduğunu 15.30'da da tekrar battığını belirterek "Her yıl yaklaşık iki ay boyunca köyümüz bu tarihlerde güneşi sadece üç saat gibi bir süre görüyor." dedi.
Ocak ayından sonra güneşin sabah 9'da doğmaya başladığını ifade eden Yunt, "Fazla güneş almak için ilkbaharın bir an önce gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.