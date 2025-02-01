Bu köyde 4 mevsim değil, 2 mevsim yaşanıyor: İlçe merkezine 32 kilometre mesafede

"SADECE YAZ VE KIŞI YAŞIYORUZ"

Muhtar Turan, sadece yaz ve kışı yaşadıklarını belirterek, "Bizim şu avantajımız var. Temmuz-ağustos arasında diğer köylerde arazi sararırken bizde çimler yeni yeşilleniyor. Biz sonbaharı hiç yaşamıyoruz. Sonbaharda bahar ve yazı bir arada yaşıyoruz. Yani burada sadece kış ve yazı yaşıyoruz. Eylülün ortasına kadar her yer yeşillik oluyor. Zaten kasım ayına gelince de kar yağışı yeniden başlıyor. Köydeki yaşantımızdan çok memnunuz. Köyde kaldığımız için mutluyuz. Temiz hava, sağlıklı yaşam, organik beslenme. Bizim için köy daha iyi" ifadelerini kullandı.