Bu köyde 4 mevsim değil, 2 mevsim yaşanıyor: İlçe merkezine 32 kilometre mesafede
Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın zirvesine yakın noktada 2 bin 190 metre rakımlı Kasaplar köyü, yılın 6 ayını kış, 6 ayını ise yaz olarak geçiriyor. Bir yılda 4 yerine sadece 2 mevsimi görebilen köyde, yılın 6 ayı kar eksik olmuyor.
İmranlı ilçe merkezine 32 kilometre mesafede yer alan Kızıldağ Geçidi yakınındaki Kasaplar köyü, eski yerleşim yerinde 1970'li yıllarda yaşanan heyelan nedeni ile taşınarak bugünkü bölgeye kuruldu. Toplamda 53 haneye sahip köy, Kızıldağ'ın zirvesine yakın noktadaki tek köy olma özelliği taşıyor.