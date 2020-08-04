Bu mağaraya Eskişehir'den giren Bolu'dan çıkıyor

Eskişehir ile Bolu sınırında bulunan 450 metre uzunluğundaki Düden Mağarası’nın bir ucu Eskişehir’e diğer ucu Bolu’ya çıkıyor.
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İHA 04.08.2020 - 12:21
Eskişehir ile Bolu'yu Düden Mağarası ayırıyor...
Yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki bir dağın içinde yer alan Düden Mağarası’nın girişi, Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesine bağlı Beyyayla Mahallesinde bulunuyor.
Bin 300 rakımlı bölgedeki bu mağara, Eskişehir ile Bolu’yu birbirine bağlıyor.
450 metre uzunluğunda ve ortalama 10 metre boyunda olan çift katlı mağaraya Eskişehir’den giren Bolu’dan, Bolu’da giren de Eskişehir’den çıkıyor.
Ayrıca İç Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi’ni de ayıran doğal güzelliğin içinden akarsu da geçiyor. İlkbahar aylarında artan su seviyesi yaz aylarında ise düşüyor.
Bölgeyi bilen Fehmi Ulu konuyla ilgili olarak Düden’i gezmeye gelenleri sık sık karşıya geçirdiğini söyledi.
Kavurucu sıcaklığa rağmen adeta doğal bir klimayı andıran Düden Mağarası’nın turizme kazandırılmasını isteyen Ulu, "Buranın ışıklandırılması için gerekli müracaatlar yapıldı ama ne hikmetse değerlendirmeye alınmadı. Bölgede muazzam bir mesire alanı da var. Buraya piknik yapmaya ve bu doğa güzelliğini seyretmeye gelen çok oluyor" dedi.
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