Bu mağaraya Eskişehir'den giren Bolu'dan çıkıyor

Ayrıca İç Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi’ni de ayıran doğal güzelliğin içinden akarsu da geçiyor. İlkbahar aylarında artan su seviyesi yaz aylarında ise düşüyor.

Kavurucu sıcaklığa rağmen adeta doğal bir klimayı andıran Düden Mağarası’nın turizme kazandırılmasını isteyen Ulu, "Buranın ışıklandırılması için gerekli müracaatlar yapıldı ama ne hikmetse değerlendirmeye alınmadı. Bölgede muazzam bir mesire alanı da var. Buraya piknik yapmaya ve bu doğa güzelliğini seyretmeye gelen çok oluyor" dedi.