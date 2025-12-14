Bu mahallede öğretmen ve imam dışında herkesin soyadı aynı. Çocuklara numara verdiler
14.12.2025 09:13
İHA
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı 880 nüfuslu Yıldız Mahallesi'nin tüm sakinlerinin soyadı aynı. Karışıklığın önüne geçmeye çalışan öğretmenler okuldaki çocuklara numaralarıyla seslenmeye başladı.
Hatay'daki Yıldız Mahallesi'nde herkesin soyadı Yıldız olunca, mahalleli yeni doğan çocuklara ikinci isim takmaya başladı.
880 kişinin yaşadığı mahalle, Reyhanlı ilçesine bağlı.
Geçen yıl Harran Mahallesi'nden ayrılarak mahalle olan Yıldız Mahallesi'ni ön plana çıkaran ise mahallede yaşayan herkesin soy isminin "Yıldız" olması.
Mahallede yaşayan vatandaşlar, birbirini tanımakta ikinci isim veya lakap kullanıyor.
Resmi işlemlerde karışıklığın önüne geçen ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının hayata girmesi olmuş.
Mahallede imam ve öğretmen başta olmak üzere kamu görevlileri hariç herkesin soy isminin aynı olması ilk kez mahalleye gelenleri de şaşırtıyor.
Mahallede yaşayan vatandaşların isimlerinin karışmaması için çocuklara çift isim verildiğini ifade eden Hasan Yıldız, "Bu mahallede; mahallenin imamı ve öğretmenleri hariç herkesin soy isimleri Yıldız olarak devam ediyor." dedi.
Karışıklık olmaması için ikinci isim uygulamasını hayata geçirdiklerini anlatan Hasan Yıldız, en çok zorlananların ise okuldaki öğretmenler olduğunu anlattı.
İsimlerde karışıklığın önüne geçmek için birbirlerine lakap taktıklarını ifade eden vatandaş Murat Yılmaz ise, "Benim ismim Murat Yıldız, lakabım ise Cemil Kermo Yıldız'dır. Dedelerimiz yaklaşık 250 yıl önce gelip yerleşmişler. Zaman geçtikçe soy ismimiz genişledi." diye konuştu.
"ÇOCUKLARA NUMARA VERDİLER"
Mahallede aynı isimle birçok kişinin yaşadığını anlatan Murat Yıldız, şöyle devam etti:
"- Mahallenin imamı ve öğretmenleri hariç hepsi 'Yıldız' soy isminde. İlk geldiklerinde çok karışıklıklar oluyor. Öğretmenler isimlere alışana kadar çocukların öğrenci numaralarını söylüyorlar.
- Mesela, Mehmet'i çağıracak ismi yerine 26 numara diye çağırıyor. Çünkü Mehmet dediğinde 10 kişi bakıyor"