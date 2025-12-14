Bu mahallede öğretmen ve imam dışında herkesin soyadı aynı. Çocuklara numara verdiler

Mahallede yaşayan vatandaşların isimlerinin karışmaması için çocuklara çift isim verildiğini ifade eden Hasan Yıldız, "Bu mahallede; mahallenin imamı ve öğretmenleri hariç herkesin soy isimleri Yıldız olarak devam ediyor." dedi.

Karışıklık olmaması için ikinci isim uygulamasını hayata geçirdiklerini anlatan Hasan Yıldız, en çok zorlananların ise okuldaki öğretmenler olduğunu anlattı.

İsimlerde karışıklığın önüne geçmek için birbirlerine lakap taktıklarını ifade eden vatandaş Murat Yılmaz ise, "Benim ismim Murat Yıldız, lakabım ise Cemil Kermo Yıldız'dır. Dedelerimiz yaklaşık 250 yıl önce gelip yerleşmişler. Zaman geçtikçe soy ismimiz genişledi." diye konuştu.