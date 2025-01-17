Bu mesleğin usta sayısı 20'den 2'ye düştü: Unutulmaya yüz tuttu

Trabzon'daki en genç kalaycı benim. Ömrüm yettiğince halkın ürünlerinin kalaylamaya devam edeceğim. Alttan gelen yok. Gençler bu mesleğe talip değil. Meslek, tozlu topraklı bir meslek. Kömür de var işin içinde. Tüple yapılan kalay da kömürle yapıldığı gibi olmaz. Bu meslek, en fazla 10-15 sene daha giderse gider. Teknolojiye yenildik" dedi