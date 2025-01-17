Bu mesleğin usta sayısı 20'den 2'ye düştü: Unutulmaya yüz tuttu
Trabzon'da da geçmişi asırlara dayanıp, bir zamanlar her evin vazgeçilmezi olan kalay ve bakırcılık mesleği, teknolojinin gelişmesi ile unutulmaya yüz tuttu. Bakır mutfak gereçlerine olan talep azalırken, kentte bu mesleği sürdüren usta sayısı 20'den 2'ye düştü.
Kentte tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda mesleklerini sürdürmeye çalışan az sayıdaki kalaycı ustası müşterilerinden gelen bakır, tencere, tava ve sahanları büyük titizlikle kalaylamaya devam ediyor.