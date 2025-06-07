"Bu meslek kadınlara göre değil" dediler: Yolların sultanı Meliha
Ankara'dan Amasya'ya yük taşıyan kadın tır şoförü Meliha Şentürk, trafikte karşılaştığı önyargılara rağmen mesleğini gururla sürdürüyor. "Evde otur" diyenlere aldırış etmeyen Şentürk, kadınların da bu işi başarabileceğini gösteriyor.
Tır şoförlüğü, erkek mesleği olarak bilinse de bu algıyı yıkan kadınlar var. Onlardan biri de 45 yaşındaki Meliha Şentürk. Üç yıldır direksiyon başında olan Şentürk, Ankara'dan Amasya'ya yük taşırken Kırıkkale'de kısa süreliğine mola verdi.