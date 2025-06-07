"Bu meslek kadınlara göre değil" dediler: Yolların sultanı Meliha

Kadınların da tır şoförlüğünü başarıyla yapabileceğini belirten Şentürk, "İnsanlar, ‘Bu meslek kadınlara göre değil' diyor ama hiç de öyle değil. Bazen çok güzel tepkiler alıyorum, bazen de olumsuz. Ama ekseriya olumlu. Günde ortalama 9 saat araç kullanıyorum. Kurallara uyarak, güvenli şekilde yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.