Bu meslekler 2030’u göremeyebilir! 5 yıl içinde yapay zeka kullanmayanlar yok olacak
Teknoloji dünyasında yaşanan hızlı dönüşüm, iş hayatında köklü değişimlerin habercisi oluyor. Uzmanlara göre 2030 yılı itibarıyla yapay zekâ uygulamalarını iş süreçlerine entegre etmeyen birçok meslek ya tamamen yok olacak ya da ciddi anlamda gerileyecek. Bu durum, çalışanlardan şirketlere kadar geniş bir kesimi yeni döneme uyum sağlama konusunda harekete geçiriyor. İşte 2030 yılını göremeyecek olan riski meslekler...
Yapay zekanın iş dünyasında köklü değişikliklere yol açtığını belirten Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Bütün mesleklerde yapay zeka etkisini hissettirecek. 2030 yılında yapay zekayı kullanmayan mesleklerin sona ereceğini söyleyebilmek mümkün" dedi. Yapay zekanın mesleklere etkilerini değerlendiren Prof. Dr. Ali Murat Kırık, özellikle yazma, çeviri, müşteri hizmetleri, veri girişi ve muhasebe gibi rutin işlerde yapay zekanın kolaylıkla işlem gerçekleştirebildiğini söyledi.