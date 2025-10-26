Bu meslekler 2030’u göremeyebilir! 5 yıl içinde yapay zeka kullanmayanlar yok olacak

TÜRKİYE'DE DİJİTAL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ

Türkiye'nin bu dönüşümü yakından takip ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Kırık, "2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında yapay zeka uzmanlarının yetiştirilmesi, araştırma ve girişimciliğin desteklenmesi, kaliteli verinin artırılması ve sosyoekonomik uyumun hızlandırılması hedeflendi. Bu stratejiler TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi gibi kurumlar tarafından yürütülüyordu. Ayrıca 2025-2029 Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ile öğretim programları güncellenecek, öğretmenlere yapay zeka destekli eğitimler verilecek, dijital içerik üretimi teşvik edilecek. Bu adımlar eğitim alanında dijital dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor. Kısacası Türkiye yapay zeka alanında önemli bir dönüşüm sürecinde. Bu süreç hem fırsatları hem de zorlukları içeriyor" diye konuştu.