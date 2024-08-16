Bu meslekler ölümcül olabiliyor! Cesur olmayan yapamaz: Dünyanın en zorlu ve korkunç işleri

Dünyanın en korkunç ve zorlu işleri, genellikle zor, tehlikeli, rahatsız edici, psikolojik olarak zorlayıcı, düşük maaşlı ya da yıpratıcı olan işler için kullanılan meslek grupları olarak tanımlanır. Belirlenen meslek grupları zorlayıcı koşulları nedeniyle hem psikolojik travmalar yaratabilir hem de canınızı tehlikeye atmanıza neden olur. İşte zorlayıcı koşulları nedeniyle psikolojiyi altüst edebilen ve oldukça cesaret gerektiren dünyanın en korkunç ve zorlu işleri.

Bu meslekler ölümcül olabiliyor! Cesur olmayan yapamaz: Dünyanın en zorlu ve korkunç işleri - 1

Her gün milyonlarca insan, hayatlarını riske atan ve psikolojik olarak yıpratan zorlu işlerde çalışıyor. Bu meslekler tehlikeli olmanın yanı sıra, düşük maaşlı olabiliyor ve oldukça cesaret gerektiriyor. Bu işler zorlayıcı koşulları nedeniyle genellikle "kötü" olarak kabul ediliyor. Peki, dünyanın en kötü ve korkunç meslekleri nelerdir?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bu meslekler ölümcül olabiliyor! Cesur olmayan yapamaz: Dünyanın en zorlu ve korkunç işleri - 2

MADEN İŞÇİLİĞİ

Fiziksel olarak çok zorlu ve tehlikeli bir iştir. Çökme, gaz patlaması, toz maruziyeti gibi riskler içerir.

Bu meslekler ölümcül olabiliyor! Cesur olmayan yapamaz: Dünyanın en zorlu ve korkunç işleri - 3

ÇÖP TOPLAYICILIĞI

Kötü kokulara, tehlikeli atıklara ve hastalıklara maruz kalma riski taşıyan bir iş.

Bu meslekler ölümcül olabiliyor! Cesur olmayan yapamaz: Dünyanın en zorlu ve korkunç işleri - 4

ADLİ TIP UZMANI

Cesetler üzerinde incelemeler yapan ve ölüm nedenlerini belirleyen doktorlar.

Bu meslekler ölümcül olabiliyor! Cesur olmayan yapamaz: Dünyanın en zorlu ve korkunç işleri - 5

ORMAN YANGINI SÖNDÜRME EKİPLERİ

Yoğun alevlerle ve zorlu hava koşullarıyla mücadele ederek orman yangınlarını söndüren ekipler.

Bu meslekler ölümcül olabiliyor! Cesur olmayan yapamaz: Dünyanın en zorlu ve korkunç işleri - 6

TESTERE OPERATÖRÜ

Ahşap sanayinde çalışan ve sürekli olarak kesici aletlerle uğraşan işçiler.

Bu meslekler ölümcül olabiliyor! Cesur olmayan yapamaz: Dünyanın en zorlu ve korkunç işleri - 7

KİMYASAL TESİS İŞÇİSİ

Zehirli ve tehlikeli kimyasallarla çalışan, ciddi yaralanma veya ölüm riski taşıyan işçiler.

Bu meslekler ölümcül olabiliyor! Cesur olmayan yapamaz: Dünyanın en zorlu ve korkunç işleri - 8

ASKER

Savaş bölgelerinde, sürekli ölüm ve yaralanma riskiyle karşı karşıya kalan askerler.

Bu meslekler ölümcül olabiliyor! Cesur olmayan yapamaz: Dünyanın en zorlu ve korkunç işleri - 9

DERİN DENİZ DALGIÇLIĞI

Genellikle denizin altında, çok derinlerde yapılan bu işte dalgıçlar, su basıncına, deniz yırtıcılarına ve oksijen yetmezliği gibi risklere maruz kalırlar.

Bu meslekler ölümcül olabiliyor! Cesur olmayan yapamaz: Dünyanın en zorlu ve korkunç işleri - 10

BOMBA İMHA UZMANI

Patlayıcıları etkisiz hale getirme konusunda çalışan kişilerdir ve işlerini yaparken her an hayatlarını riske atarlar.

Bu meslekler ölümcül olabiliyor! Cesur olmayan yapamaz: Dünyanın en zorlu ve korkunç işleri - 11

YÜKSEK BİNA TEMİZLEYİCİSİ

Gökdelenlerin ya da yüksek yapıların dış cephesini temizleyen işçiler, yükseklik korkusu olanlar için kabus gibi olabilir. Yükseklikten düşme riski de vardır.

Bu meslekler ölümcül olabiliyor! Cesur olmayan yapamaz: Dünyanın en zorlu ve korkunç işleri - 12

TABUT YAPIMCISI

Özellikle savaş veya doğal afet bölgelerinde çalışan tabut yapımcıları, sürekli olarak ölümle yüz yüze gelirler, bu da işi psikolojik olarak zor hale getirir.

Bu meslekler ölümcül olabiliyor! Cesur olmayan yapamaz: Dünyanın en zorlu ve korkunç işleri - 13

PETROL PLATFORMU İŞÇİSİ

Okyanusun ortasında, zor hava koşullarında ve tehlikeli makinelerle çalışmak zorunda kalırlar. Ayrıca, petrol sızıntıları ve patlamalar gibi ciddi riskler mevcuttur.

Bu meslekler ölümcül olabiliyor! Cesur olmayan yapamaz: Dünyanın en zorlu ve korkunç işleri - 14

ARKEOLOJİK KAZI İŞÇİSİ

Özellikle antik mezarlarda çalışan arkeologlar ve kazı işçileri, tarihi kalıntılar arasında insan kalıntılarıyla karşılaşabilirler, bu da ürkütücü olabilir.

Bu meslekler ölümcül olabiliyor! Cesur olmayan yapamaz: Dünyanın en zorlu ve korkunç işleri - 15

PEST KONTROL UZMANI

Zehirli böcekler ve kemirgenlerle uğraşan pest kontrol uzmanları, tehlikeli kimyasallarla çalışmanın yanı sıra, korkutucu haşerelerle karşı karşıya kalırlar.

Bu meslekler ölümcül olabiliyor! Cesur olmayan yapamaz: Dünyanın en zorlu ve korkunç işleri - 16

HAPİSHANE GARDİYANI

Tehlikeli suçluların bulunduğu cezaevlerinde çalışan gardiyanlar, sürekli olarak tehdit altında hissedebilir ve şiddete maruz kalma riski taşır.

Bu meslekler ölümcül olabiliyor! Cesur olmayan yapamaz: Dünyanın en zorlu ve korkunç işleri - 17

TÜP BEBEK LABORATUVARI UZMANI

Bu işte çalışanlar, insanların umutlarının ve hayallerinin odak noktası olan embriyolarla çalışırlar. Küçük bir hata büyük sonuçlara yol açabileceği için stres seviyesi oldukça yüksektir.

Bu meslekler ölümcül olabiliyor! Cesur olmayan yapamaz: Dünyanın en zorlu ve korkunç işleri - 18

SAVAŞ MUHABİRİ

Savaş bölgelerinde haber yapan gazeteciler, sürekli olarak hayatlarını riske atarlar.

Bu meslekler ölümcül olabiliyor! Cesur olmayan yapamaz: Dünyanın en zorlu ve korkunç işleri - 19

KANALİZASYON İŞÇİLİĞİ

Kötü kokulara, hastalıklara ve tehlikeli gazlara maruz kalma riski olan zorlu bir iş.

Bu meslekler ölümcül olabiliyor! Cesur olmayan yapamaz: Dünyanın en zorlu ve korkunç işleri - 20

KATI ATIK GERİ DÖNÜŞÜM İŞÇİLİĞİ

Genellikle tehlikeli materyallerle, keskin nesnelerle ve kirli ortamlarda çalışmayı gerektirir.

Bu meslekler ölümcül olabiliyor! Cesur olmayan yapamaz: Dünyanın en zorlu ve korkunç işleri - 21

KASAPLIK

Uzun saatler boyunca ayakta durmayı, ağır kaldırmayı ve sürekli olarak kesici aletlerle çalışmayı gerektirir. Ayrıca, yaralanma riski yüksektir ve hayvansever pekçok kişi için zorlayıcı olabilir.

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