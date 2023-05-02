Bu mezarı görenler gözlerine inanamıyor: Uzunluğu 8 buçuk metre!

Köy sakinlerinden Hakkı Koç, köydeki büyüklerinden zatın mezarından kalkıp çeşmeye abdest almaya gittiğini anlattıklarını söyleyerek, “Benim çok yaşlı bir ebem vardı. Bana bu zatın mezarından kalkıp Kıbrıs harbine gittiğini anlattı. Şeyh Ziya Baba 7 kardeşmiş ve mezarları da birbirini görecek şekilde farklı noktalara yapılmış. Kayınbabam derdi ki ‘Çeşmeden ibrik ile suyu doldururdum sabah kalktığımda ise ibrikte su yok’ derdi. Çeşmenin orada abdest aldığını ve burada namaz kıldığını görenler de var. Bu mezar 8.5 metre gelenler de soruyor neden böyle diye fakat bilemiyoruz.” dedi.