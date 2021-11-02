Bu narların tanesi 1,5 kilo

"BİLENLER HEDİYELİK OLARAK SİPARİŞ VERİYOR"

Daha çok Mersin ve Adana çevresinde bilinerek tüketildiğini aktaran Yalçın, bilenlerin hediye olarak Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilden sipariş verdiğini sözlerine ekledi.