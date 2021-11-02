Bu narların tanesi 1,5 kilo

Haberler - İHA 02.11.2021 - 11:04
Mersin’in Silifke ilçesi Keben köyünde neredeyse her bahçede yetiştirilen keben narında hasat dönemi başladı.
Tanesi ortalama 1 ile 1,5 kilogram ağırlığındaki keben narlarının, zaman zaman 2 kilograma çıkması da dikkat çekiyor.
Keben narı farklı tat ve aromasıyla da vazgeçilmez ürünler arasında yer alıyor.
Ürünün tamamen doğal gübreyle yetiştiği belirtilirken, büyüklüğüne göre de kilosu 7 ile 10 TL arasında satılıyor.
Bahçelerden tek tek toplanan narların büyük bir bölümü sofralık olarak satılıyor.
Dededen kalma 40 yıllık ağaçların bulunduğu bahçede baba Mehmet Raşit ile oğlu Alpay Yalçın da aile bireylerinin katılımı ile hasatlarını yapıyor.
Toplanarak büyüklüğüne göre ayrılan narlar daha sonra müşterilere sunulmak üzere pazara gönderiliyor.
Keben köyünde çiftçilikle uğraşan Alpay Yalçın, "Keben narı hasadımızı yapıyoruz. Ağırlığı 1 ile 2 kilogram arasında” dedi.
Narları görenlerin büyüklüğüne şaşırdığına dikkat çeken Yalçın, bölgedeki mikro klima ikliminin büyümelerinde etkili olduğuna dikkat çekti.
50 yılının bahçede narla uğraşmakla geçtiğini kaydeden baba Mehmet Raşit Yalçın da, "Bizim narlarımız tamamen doğal. Hiçbir katkı maddesi zirai ilaç yok. Topraktan mı bilmiyoruz Bu narın ayrı bir aroması ve lezzeti var” dedi.
Daha çok Mersin ve Adana çevresinde bilinerek tüketildiğini aktaran Yalçın, bilenlerin hediye olarak Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilden sipariş verdiğini sözlerine ekledi.