Bu narların tanesi 1,5 kilo

Mersin’in Silifke ilçesi köyünde ‘keben’ narı hasadına başlandı. Ortalama 1 ile 1,5 kilogram ağırlığında olan ve büyüklüğü ile dikkat çeken Keben narı farklı tat ve aromasıyla dikkat çekiyor. Narların kilosu 7 ile 10 lira arasında satılıyor.

Haberler - İHA 02.11.2021 - 11:04

Bu narların tanesi 1,5 kilo - 1

’in Silifke ilçesi Keben köyünde neredeyse her bahçede yetiştirilen keben narında hasat dönemi başladı.

Bu narların tanesi 1,5 kilo - 2

Tanesi ortalama 1 ile 1,5 kilogram ağırlığındaki keben narlarının, zaman zaman 2 kilograma çıkması da dikkat çekiyor.

Bu narların tanesi 1,5 kilo - 3

Keben narı farklı tat ve aromasıyla da  vazgeçilmez ürünler arasında yer alıyor.

Bu narların tanesi 1,5 kilo - 4

Ürünün tamamen doğal gübreyle yetiştiği belirtilirken, büyüklüğüne göre de kilosu 7 ile 10 TL arasında satılıyor.

Bu narların tanesi 1,5 kilo - 5

Bahçelerden tek tek toplanan narların büyük bir bölümü sofralık olarak satılıyor.

Bu narların tanesi 1,5 kilo - 6

Dededen kalma 40 yıllık ağaçların bulunduğu bahçede baba Mehmet Raşit ile oğlu Alpay Yalçın da aile bireylerinin katılımı ile hasatlarını yapıyor.

Bu narların tanesi 1,5 kilo - 7

Toplanarak büyüklüğüne göre ayrılan narlar daha sonra müşterilere sunulmak üzere pazara gönderiliyor.

Bu narların tanesi 1,5 kilo - 8

Keben köyünde çiftçilikle uğraşan Alpay Yalçın, "Keben narı hasadımızı yapıyoruz. Ağırlığı 1 ile 2 kilogram arasında” dedi.

Bu narların tanesi 1,5 kilo - 9

Narları görenlerin büyüklüğüne şaşırdığına dikkat çeken Yalçın, bölgedeki mikro klima ikliminin büyümelerinde etkili olduğuna dikkat çekti.

Bu narların tanesi 1,5 kilo - 10

50 yılının bahçede narla uğraşmakla geçtiğini kaydeden baba Mehmet Raşit Yalçın da, "Bizim narlarımız tamamen doğal. Hiçbir katkı maddesi zirai ilaç yok. Topraktan mı bilmiyoruz Bu narın ayrı bir aroması ve lezzeti var” dedi.

Bu narların tanesi 1,5 kilo - 11

"BİLENLER HEDİYELİK OLARAK SİPARİŞ VERİYOR"

Daha çok Mersin ve Adana çevresinde bilinerek tüketildiğini aktaran Yalçın, bilenlerin hediye olarak Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilden sipariş verdiğini sözlerine ekledi.

Bu narların tanesi 1,5 kilo - 12
Bu narların tanesi 1,5 kilo - 13

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