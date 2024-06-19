Bu nasıl baba! Çocuklarını rehin aldı, pencereden sarkıttı
Başakşehir'de, babaları tarafından rehin alınan 3 çocuk, polisin yaptığı operasyonun ardından 6 saat sonra kurtarıldı. Müzakereci polislerin ikna çabalarına olumsuz yanıt veren ve bu sırada çocuklarını pencereden sarkıtan baba, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Sağlık ekipleri anne ve çocuklarını kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.
Başakşehir'de iddiaya göre, 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede yaşayan yabancı uyruklu N. F. henüz bilinmeyen bir nedenle eşi ile tartıştı.