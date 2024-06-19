Bu nasıl baba! Çocuklarını rehin aldı, pencereden sarkıttı

Başakşehir'de, babaları tarafından rehin alınan 3 çocuk, polisin yaptığı operasyonun ardından 6 saat sonra kurtarıldı. Müzakereci polislerin ikna çabalarına olumsuz yanıt veren ve bu sırada çocuklarını pencereden sarkıtan baba, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Sağlık ekipleri anne ve çocuklarını kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.

Bu nasıl baba! Çocuklarını rehin aldı, pencereden sarkıttı - 1

Başakşehir'de iddiaya göre, 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede yaşayan yabancı uyruklu N. F. henüz bilinmeyen bir nedenle eşi ile tartıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bu nasıl baba! Çocuklarını rehin aldı, pencereden sarkıttı - 2

Tartışma sonrası eşini evden çıkaran N. F., evdeki 3, 5 ve 7 yaşlarındaki üç çocuğunu rehin aldı. Çocuğunu rehin alan baba, çocuklardan birisini dairenin penceresinde aşağı sarkıtmaya başladı.

Bu nasıl baba! Çocuklarını rehin aldı, pencereden sarkıttı - 3

POLİS ALARMA GEÇTİ

Mahalle sakinleri durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen müzakereci polis ekipleri, çocuğunu pencereden sarkıtan N. F.'yi ikna etmek için çalışma başlattı.

Bu nasıl baba! Çocuklarını rehin aldı, pencereden sarkıttı - 4

Bu sırada itfaiye ekipleri de çocuğun düşme olasılığına karşı şişme yatak açarak tedbir aldı. Olay yerine gelen müzakereci polislerin uzun süren ikna çabalarına baba N.F. olumsuz karşılık verdi.

Bu nasıl baba! Çocuklarını rehin aldı, pencereden sarkıttı - 5

ÇOCUKLAR ÖZEL HAREKAT POLİSİNİN OPERASYONU İLE KURTARDI

Olay yerine çağrılan özel harekat polisleri daireye 6 saat sonra operasyon düzenleyerek çocukları kurtardı. Operasyon sonrası gözaltına alınan N. F., polis merkezine götürüldü.

Bu nasıl baba! Çocuklarını rehin aldı, pencereden sarkıttı - 6

Kurtarılan çocuklar binadan çıkarıldığı anda annelerine teslim edildi. Çocuklarına sarılan anne ise uzun süre gözyaşı döktü.

Bu nasıl baba! Çocuklarını rehin aldı, pencereden sarkıttı - 7

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri kurtarılan çocukları kucağında ambulansa kadar taşıdı. Sağlık ekipleri ilk kontrolün ardından anne ve çocukları hastaneye kaldırdı.

Bu nasıl baba! Çocuklarını rehin aldı, pencereden sarkıttı - 8

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu nasıl baba! Çocuklarını rehin aldı, pencereden sarkıttı - 9
Bu nasıl baba! Çocuklarını rehin aldı, pencereden sarkıttı - 10
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