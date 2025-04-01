Bu odada telefon kullanmak yasak: Antika merakını muhtarlık ofisine taşıdı

"BU ODADA TELEFON KULLANMAK YASAK"

Müzeye benzer odasının ayrıntılarından söz eden Öztürk, "İnternetten burayı görüp arayıp gelenler oluyor. ‘Muhtar, yerin çok güzel’ diyorlar, herkes çok sevdi. Burada çeşit çeşit eşyalar var. Somali’ye giden arkadaşım davul getirdi. 1980’li yıllarda Afrika’ya gittiğinde dönüşte bana timsah getiren yakınım oldu. 2002’de Antalya’dan getirilen geyik boynuzları var. Ayran yayığı, tarihi tüfekler, 1960’ta Almanya’ya ilk gidenlerden olan amcamın getirdiği radyo teyp var. Madeni paralar, gaz ocakları, aşiretten gelen kırbaçlar, çobanlardan değnekler var. Tarihi eşyaları biriktirme merakım para koleksiyonu ile başladı. Şimdi oluşturduğum bu odada sadece sohbet var. Telefon kullanmak yasak. Televizyon bile almıyoruz" diye konuştu.





