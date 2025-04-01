Bu odada telefon kullanmak yasak: Antika merakını muhtarlık ofisine taşıdı
Yozgat’ta mahallesinde iki dönemdir muhtarlık yapan Tekin Öztürk, antika merakını muhtarlık ofisine taşıdı. Mahalle sakinlerini muhtarlığında ağırlayan Öztürk, odada telefon kullanmayı yasakladı.
Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Eymir kasabasında Çay Mahallesi muhtarlığı yapan Tekin Öztürk, 23 yıl önce antika biriktirmeye başladı. İlk kez muhtar seçildiğinde tarihi eşyaları biriktirip sergilemek için oda oluşturan Öztürk, zamanla çevresindekilerin de bu fikre alıştığını söyledi. Muhtarlık binasının yetersiz olmasından dolayı eşyaların büyük bir bölümünü evinde muhafaza eden Öztürk, muhtarlıkta işi olan vatandaşları antikalar arasında ağırlıyor.