Bu odadaki her şeyi kırmak serbest! İşte yeni stres atma yöntemi

Sezgin, öfkeyi dışa vurmak için güvenli bir alan sunmayı amaçladıklarını anlatarak, "Dışarıda insanlar öfkelendiklerinde çevresindeki kişilere ya da eşyalara zarar verebiliyor. Telefonlarına, arabalarına veya trafikte başka araçlara zarar verenler oluyor. Buraya gelenler ise daha az maliyetle atıl durumdaki malzemeleri kırabiliyor." ifadelerini kullandı.