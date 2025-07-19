Bu odadaki her şeyi kırmak serbest! İşte yeni stres atma yöntemi

Dünyada pek çok yerde uygulaması olan öfke odası Türkiye'de de hizmet vermeye başladı. Mersin'de kurulan öfke odası, stresli veya gergin hissedenler ile eğlenmek isteyenlere eşya ve camları kırarak rahatlama imkanı sunuyor.

Bu odadaki her şeyi kırmak serbest! İşte yeni stres atma yöntemi - 1

Yenişehir ilçesinde yaşayan girişimci Şeyhmus Mert Sezgin ve Yiğit Katkay, stres atmak isteyenlerin güvenli bir ortamda bunu yapabilmesi için öfke odası kurdu.

Koruyucu kıyafet giyip kask takan ziyaretçiler, beyzbol sopası, demir çubuk ve çekiçle, odadaki elektronik eşyaları ve camları kırabiliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bu odadaki her şeyi kırmak serbest! İşte yeni stres atma yöntemi - 2

Stres atmak ya da eğlenmek isteyenler kimseye zarar vermeden farklı bir deneyim yaşıyor.

İşletme sahiplerinden Şeyhmus Mert Sezgin, ziyaretçilerin hayal kırıklıklarını, öfkelerini ve streslerini odada bırakarak çıktığını söyledi.

Bu odadaki her şeyi kırmak serbest! İşte yeni stres atma yöntemi - 3

Odaya ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Sezgin, "Buraya eğlenmek, stres atmak ya da sadece merak ettikleri için gelen kişiler oluyor. Koruyucu kıyafetlerini giyen kişiler, seçtikleri sopalarla içerideki malzemeleri kırabiliyor." dedi.

Bu odadaki her şeyi kırmak serbest! İşte yeni stres atma yöntemi - 4

Sezgin, öfkeyi dışa vurmak için güvenli bir alan sunmayı amaçladıklarını anlatarak, "Dışarıda insanlar öfkelendiklerinde çevresindeki kişilere ya da eşyalara zarar verebiliyor. Telefonlarına, arabalarına veya trafikte başka araçlara zarar verenler oluyor. Buraya gelenler ise daha az maliyetle atıl durumdaki malzemeleri kırabiliyor." ifadelerini kullandı.

Bu odadaki her şeyi kırmak serbest! İşte yeni stres atma yöntemi - 5

HER ŞEY SERBEST

Sezgin, amaçlarının insanları eğlendirmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Eski sevgililerini unutamayanlar, onlarla özdeşleştirdikleri şarkıları açıp eşyaları kırarak içlerini döküyor. Biz, insanların stres yapmasını istemiyoruz. Gelin burada kırabileceğiniz telefonlar, televizyonlar, araba camları var. İstediğiniz gibi kırabilirsiniz. Bu odada ortalığı dağıtmak, vurup kırmak ve yıkmak serbest."

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