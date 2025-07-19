Bu odadaki her şeyi kırmak serbest! İşte yeni stres atma yöntemi
Dünyada pek çok yerde uygulaması olan öfke odası Türkiye'de de hizmet vermeye başladı. Mersin'de kurulan öfke odası, stresli veya gergin hissedenler ile eğlenmek isteyenlere eşya ve camları kırarak rahatlama imkanı sunuyor.
Yenişehir ilçesinde yaşayan girişimci Şeyhmus Mert Sezgin ve Yiğit Katkay, stres atmak isteyenlerin güvenli bir ortamda bunu yapabilmesi için öfke odası kurdu.
Koruyucu kıyafet giyip kask takan ziyaretçiler, beyzbol sopası, demir çubuk ve çekiçle, odadaki elektronik eşyaları ve camları kırabiliyor.