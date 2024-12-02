Bu okulda dersler tarlada işleniyor: Hem üretiyor hem de öğreniyorlar

"DAHA GÜZEL İŞLER DE YAPACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Yeni çapa motoruyla üretime hız kazandırdıklarını ifade eden Tarım Teknolojileri Öğretmeni Mehmet Tireli, "Burada öğrencilerimizle toplamda 500 metrekare civarında kapalı alanda örtü altı sebze yetiştiriciliği yapıyoruz. Açıkta da sebze yetiştiriciliği yapıyoruz. Öğrencilerimizle beraber marul, brokoli, mor lahana ve yeşillik türlerini yetiştiriyoruz. Meyve yetiştiriciliğini ve meyve bakım işlemlerini yürütüyoruz. Çapa motoru ihtiyacımız vardı. İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Uğur Elli bunu temin etti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Okulumuzun daha farklı bölgelerinde 3 parça da üretim alanlarımız var ancak burada alet ve ekipman eksikliğinden dolayı özellikle traktör yetersizliğinden dolayı burayı işleyemiyoruz. Buraların işlenmesi ve veriminin arttırılması için bir traktör ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımız karşılanırsa okulumuza gelen gelir ve öğrencilerimizin uygulamalı eğitimleri artacaktır. Daha güzel de işler yapacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.