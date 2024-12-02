Bu okulda dersler tarlada işleniyor: Hem üretiyor hem de öğreniyorlar
Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım Teknolojileri Bölümü öğrencileri sera ve açık alanlarda hem üretiyor hem de öğreniyor. Öğrenciler ürünleri satarak elde ettikleri kazançla tohum ve fidan alarak yeni ürünler yetiştiriyor.
Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım Teknolojileri Bölümü öğrencileri, derslerde öğrendikleri teorik bilgileri okul tarafından kiralanan sera ve açık alanlarda uygulamaya dökme imkanı buluyor. Teknolojiyi de kullanarak daha verimli üretim yapabilmeyi hedefleyen öğrenciler yetiştirdikleri ürünleri devlet kurumları ve talep eden vatandaşlara satışını yapıyor. Öğrenciler elde ettikleri kazançla tohum ve fidan alarak yeni ürünler yetiştiriyor.