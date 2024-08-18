Bu oyunları sadece 30 yaş üzerindekiler biliyor! 80'li ve 90'lı yıllarda hepimizin evine giren unutulmaz 20 atari oyunu

1980'ler ve 1990'lar, video oyunlarının zirve yaptığı, atari salonlarının dolup taştığı yıllardı. O dönemler, günümüzün aksine basit grafiklere sahip olsa da, bu oyunlar bizlere saatlerce süren eğlenceler sundu.

İşte sadece 30 yaş ve üzerindekilerin hatırlayabileceği, o dönemin unutulmaz 20 atari oyunu;