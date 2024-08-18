Bu oyunları sadece 30 yaş üzerindekiler biliyor! 80'li ve 90'lı yıllarda hepimizin evine giren unutulmaz 20 atari oyunu
Atari oyunu olarak bildiğimiz birçok oyun, çocukluğumuzda bize eğlenceli ve neşeli anlar yaşatıyordu. 80'li ve 90'lı yıllarda yaşamış olan kişiler, sabah erkenden kalkıp televizyonun başına geçerek efsane atari oyunlarıyla unutulmaz zamanlar geçirdi. Bu oyunlar birçok kişinin çocukluğunda ve gençliğinde büyük bir yer kapladı. Şimdilerde ise nostalji rüzgarları estiriyor. Siz de bu oyunlardan birini hatırlıyorsanız, demek ki o dönemlerin tadını çıkarmışsınız demektir. İşte görünce duygulanacağınız ve 30 yaş üzeri kişilerin hatırlayabileceği unutulmaz 20 atari oyunu.
1980'ler ve 1990'lar, video oyunlarının zirve yaptığı, atari salonlarının dolup taştığı yıllardı. O dönemler, günümüzün aksine basit grafiklere sahip olsa da, bu oyunlar bizlere saatlerce süren eğlenceler sundu.
İşte sadece 30 yaş ve üzerindekilerin hatırlayabileceği, o dönemin unutulmaz 20 atari oyunu;