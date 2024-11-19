Bu perdeler araba fiyatına satılıyor: Antikacılar gerçeği açıkladı

Nostaljik perdeler ve sarı fincanlar, fahiş fiyatlara satılmaya başlandı. İlan sayfalarında 1 milyon liranın üzerinde rakamların istendiği nostaljik ürünler, araba fiyatıyla yarışıyor. Bu tarz perdelerin 1970-1980'li yıllara ait olduğunu ifade eden antikacılar, satış rakamlarının abartıldığını ve binlerce lira edecek ürünler olmadığını dile getirdi.

Bu perdeler araba fiyatına satılıyor: Antikacılar gerçeği açıkladı - 1

Anneanne ve babaannelerin evini süsleyen; eskiden her evde görmeye alışık olduğumuz perdeler, artık ilan sayfalarında yer alıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bu perdeler araba fiyatına satılıyor: Antikacılar gerçeği açıkladı - 2

Eskiden hemen hemen her evde bulunan perdeler, koleksiyoncuların gözdesi oldu.

Bu perdeler araba fiyatına satılıyor: Antikacılar gerçeği açıkladı - 3
Bu perdeler araba fiyatına satılıyor: Antikacılar gerçeği açıkladı - 4

Eski perdeler ve sarı fincan takımları 100 bin lira ile 1,5 milyon lira arasında değişen fiyatlarla ilan sayfalarında satışa sunuldu.

Bu perdeler araba fiyatına satılıyor: Antikacılar gerçeği açıkladı - 5

Balat’ta antika eşyalar satan esnaflar son dönemdeki yüksek fiyatların abartı ve gerçek dışı olduğunu belirtti.

Bu perdeler araba fiyatına satılıyor: Antikacılar gerçeği açıkladı - 6

"100 BİN TL’YE SATABİLSEYDİK HEPİMİZ ZENGİN OLURDUK"

Antikacı Yüksel Düzenli "100 bin TL’ye satabilseydik hepimiz zengin olurduk." ifadelerini kullanıp fiyatların fazla abartıldığını dile getirdi.

Bu perdeler araba fiyatına satılıyor: Antikacılar gerçeği açıkladı - 7

"Son zamanlarda bir de perdeler çıktı. Hepsi tamamen safsata, o rakamlara ürünler satılmıyor. Altın bile olsa o perdeler o fiyat olamaz." diye konuşan Düzenli, "Tüm evlerde 70’li yıllarda bu perdelerden vardı. Bu fiyatlar doğru değil, çok uygun fiyatlara satın alınabilir.” dedi.

Bu perdeler araba fiyatına satılıyor: Antikacılar gerçeği açıkladı - 8

"ANTİKACILARIN GÖZÜNDE BU PERDELER ASLA BİR ANTİKA ÜRÜN DEĞİL"

Başka bir antikacı Mehmet Koşucu da bu ürünlerin antika değerlerinin olmadığını dile getirdi.

Bu perdeler araba fiyatına satılıyor: Antikacılar gerçeği açıkladı - 9

"Antikacıların gözünde bu perdeler asla bir antika ürün değil." ifadelerini kullanan Koşucu, "Bunlar ikinci el pazarlarında herkesin görüp alabileceği türden perdeler ve piyasada çok sayıda var. Gerçek antika dediğimiz perdeler el işi ve tek kırma işidir. Onların değerleri yüksek ama bu internette konuşulan perdelerin değerleri kesinlikle yüksek değil." diye konuştu.

Bu perdeler araba fiyatına satılıyor: Antikacılar gerçeği açıkladı - 10
Bu perdeler araba fiyatına satılıyor: Antikacılar gerçeği açıkladı - 11
Bu perdeler araba fiyatına satılıyor: Antikacılar gerçeği açıkladı - 12
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