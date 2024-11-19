Bu perdeler araba fiyatına satılıyor: Antikacılar gerçeği açıkladı

"Son zamanlarda bir de perdeler çıktı. Hepsi tamamen safsata, o rakamlara ürünler satılmıyor. Altın bile olsa o perdeler o fiyat olamaz." diye konuşan Düzenli, "Tüm evlerde 70’li yıllarda bu perdelerden vardı. Bu fiyatlar doğru değil, çok uygun fiyatlara satın alınabilir.” dedi.