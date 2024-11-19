Bu perdeler araba fiyatına satılıyor: Antikacılar gerçeği açıkladı
Nostaljik perdeler ve sarı fincanlar, fahiş fiyatlara satılmaya başlandı. İlan sayfalarında 1 milyon liranın üzerinde rakamların istendiği nostaljik ürünler, araba fiyatıyla yarışıyor. Bu tarz perdelerin 1970-1980'li yıllara ait olduğunu ifade eden antikacılar, satış rakamlarının abartıldığını ve binlerce lira edecek ürünler olmadığını dile getirdi.
Anneanne ve babaannelerin evini süsleyen; eskiden her evde görmeye alışık olduğumuz perdeler, artık ilan sayfalarında yer alıyor.