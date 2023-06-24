“Bu sefer Çınar gelmesin” dedi, trafik kazasında feci şekilde yaşamını yitirdi

Bursa’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Yasemin Selova’nın ölümüne neden olan sürücü alkollü çıktı. Yeğenine dondurma almak için yolun karşısına geçen Selova’nın acılı ailesi, genç kadının yeğenini yanına almaktan son anda vazgeçtiğini açıkladı.

“Bu sefer Çınar gelmesin” dedi, trafik kazasında feci şekilde yaşamını yitirdi - 1

Bursa’da yeğenine dondurma almaya giden Yasemin Selova’nın ölümüne neden olan sürücü alkollü çıktı.

Kaza, 21 Haziran günü saat 21.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi İncirli Caddesi'nde meydana geldi. Hızlı olduğu belirtilen Yusuf Koç yönetimindeki 34 FIF 791 plakalı otomobil, marketten çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Selova'ya çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

“Bu sefer Çınar gelmesin” dedi, trafik kazasında feci şekilde yaşamını yitirdi - 2

Sürücü kaçarken, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Yasemin Selova, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yasemin Selova, Yıldırım ilçesi Selimzade Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi.

“Bu sefer Çınar gelmesin” dedi, trafik kazasında feci şekilde yaşamını yitirdi - 3

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kamera görüntülerinden plakasına ulaştığı otomobilin kiralık olduğunu belirledi. Kazanın ardından otomobili Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bırakıp yaya olarak kaçan Yusuf Koç, yakınları tarafından polis merkezine teslim edildi. 7 ayrı suçtan kaydı bulunan Yusuf Koç'un, 1.1 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“Bu sefer Çınar gelmesin” dedi, trafik kazasında feci şekilde yaşamını yitirdi - 4

SON ANDA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Bu arada kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, marketten çıkan Yasemin Selova'nın yolun karşısına geçerken hızla gelen beyaz renkli otomobili fark edip geri dönmek istediği bu sırada aracın çarptığı görüldü. Otomobilin durmadan yoluna devam ettiği de görüntülere yansıdı.

“Bu sefer Çınar gelmesin” dedi, trafik kazasında feci şekilde yaşamını yitirdi - 5

YEĞENİNİ YANINA ALMAKTAN SON ANDA VAZGEÇTİ

Öte yandan Yasemin Selova'nın 6 yaşındayken babasını kaybettiği, annesi, ablası ve 6 yaşındaki yeğeniyle birlikte yaşadığı, kazanın olduğu akşam da yeğenine dondurma almak için markete gittiği belirtildi.

“Bu sefer Çınar gelmesin” dedi, trafik kazasında feci şekilde yaşamını yitirdi - 6

Yasemin Selova'nın, dondurma almaya gittiği yeğeni Çınar Musa K.'yi ise son anda yanında götürmekten vazgeçtiği öğrenildi. Eklem romatizması rahatsızlığı nedeniyle çalışamayan ve vaktinin çoğunu da yeğeniyle geçiren kardeşinin, her yere oğluyla gittiğini söyleyen abla Ümmühan Selova, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Marketten çıkıyormuş, elinde dondurma varmış. O anda kardeşim adımını atmış, arabayı görünce kaldırıma geri dönemeden araba gelmiş fırlatmış. Böyle yüksek bir şekilde havalanıp, sonra sırt üstü yere düşmüş. Kamerada bunları gördüm, dünyam yıkıldı, hayatım yıkıldı. Ben asla o sürücüyü affetmiyorum. Yeğeninin canı dondurma istemişti. ‘Bu sefer Çınar gelmesin, ben gidip geleceğim’ demişti, öyle söylemişti kardeşim.”

“Bu sefer Çınar gelmesin” dedi, trafik kazasında feci şekilde yaşamını yitirdi - 7

27 YIL ÖNCE ÖLEN BABASININ MEZARINA DEFNEDİLDİ

Kızının, 27 yıl önce vefat eden eşinin mezarına defnedildiğini söyleyen anne Şükriye Selova (61) ise “Çok hüzünlüyüm, her şeyimdi o benim. Elim, ayağımdı. Ben onsuz nasıl yaşarım? Benim canımdan can koptu.” dedi.

“Bu sefer Çınar gelmesin” dedi, trafik kazasında feci şekilde yaşamını yitirdi - 8
“Bu sefer Çınar gelmesin” dedi, trafik kazasında feci şekilde yaşamını yitirdi - 9
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