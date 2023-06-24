“Bu sefer Çınar gelmesin” dedi, trafik kazasında feci şekilde yaşamını yitirdi

Yasemin Selova'nın, dondurma almaya gittiği yeğeni Çınar Musa K.'yi ise son anda yanında götürmekten vazgeçtiği öğrenildi. Eklem romatizması rahatsızlığı nedeniyle çalışamayan ve vaktinin çoğunu da yeğeniyle geçiren kardeşinin, her yere oğluyla gittiğini söyleyen abla Ümmühan Selova, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Marketten çıkıyormuş, elinde dondurma varmış. O anda kardeşim adımını atmış, arabayı görünce kaldırıma geri dönemeden araba gelmiş fırlatmış. Böyle yüksek bir şekilde havalanıp, sonra sırt üstü yere düşmüş. Kamerada bunları gördüm, dünyam yıkıldı, hayatım yıkıldı. Ben asla o sürücüyü affetmiyorum. Yeğeninin canı dondurma istemişti. ‘Bu sefer Çınar gelmesin, ben gidip geleceğim’ demişti, öyle söylemişti kardeşim.”