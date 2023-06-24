“Bu sefer Çınar gelmesin” dedi, trafik kazasında feci şekilde yaşamını yitirdi
Bursa’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Yasemin Selova’nın ölümüne neden olan sürücü alkollü çıktı. Yeğenine dondurma almak için yolun karşısına geçen Selova’nın acılı ailesi, genç kadının yeğenini yanına almaktan son anda vazgeçtiğini açıkladı.
Bursa’da yeğenine dondurma almaya giden Yasemin Selova’nın ölümüne neden olan sürücü alkollü çıktı.
Kaza, 21 Haziran günü saat 21.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi İncirli Caddesi'nde meydana geldi. Hızlı olduğu belirtilen Yusuf Koç yönetimindeki 34 FIF 791 plakalı otomobil, marketten çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Selova'ya çarptı.