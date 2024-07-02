Bu semptomlara dikkat! Acil servislerdeki vaka sayısında artış
Turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, dönüş yoluna geçerken hastaneler ve acil servislere akın etti. Uzmanlar, sıcak çarpmasına bağlı olarak gençlerde baş ağrısı, halsizlik gibi çok belirgin olmayan semptomlar gördüklerini ifade ederken yaşlılarda ise bilinç bulanıklığı, bayılmalar ve komaların da görülebileceğini vurguladu.
Tatillerini tamamlayan vatandaşlar dönüş yoluna geçerken, turizm merkezlerindeki yoğunluk da hastane ve acil servislere kaydı.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Efe Kanter, tatil yapacak olan vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.
Hava sıcaklıklarının bu dönem çok yüksek olduğunu ve bu kapsamda hastalarda da sıvı kaybına bağlı çok fazla semptom gördüklerini söyleyen Uzm. Dr. Efe Kanter, “Hasta başvurusunda artış var. Her yaştan hastalar acile geliyor. Özellikle yaşlı popülasyonda sıvı kaybına, bilinç bulanıklığı ve böbrek yetmezliğine bağlı çeşitli semptomlar görebiliyoruz.” dedi.