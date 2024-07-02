Bu semptomlara dikkat! Acil servislerdeki vaka sayısında artış

SU TÜKETİMİNE DİKKAT

Genç hastalarda sıcak çarpmalarında daha çok baş ağrısı, halsizlik gibi çok belirgin olmayan semptomlar gördüklerini ifade eden Kanter, yaş ilerledikçe ve ek hastalıklar da arttıkça özellikle yaşlı popülasyonda bilinç bulanıklığı, bayılmalar ve komaların da görülebileceğini vurguladı.

Sözlerini sürdüren Kanter, vücuttaki sıvı azlığına bağlı sodyumdaki yükselme, hastanın bilincinde bulanıklığa yol açabiliyor. Bu hastaların yoğun bakıma yatışı ihtiyaçları oldukça artabiliyor. Bireylerin bol su içmeye, serin alanlarda kalmaya, direkt sıcağa maruz kalmaktan uzak durmaya, sıcağa çıkarken kendini korumaya dikkat etmesi gerekiyor. Su tüketimi en önemli faktör.” diye konuştu.

ENFEKSİYON RİSKİ

Yazın çok sık kullanıldığı için ortak kullanım alanlarındaki havuzların temizliğinden çok emin olunmuyorsa oralardan uzak durulması gerektiğini aktaran Kanter, buralardan enfeksiyon kapıp acile başvuran hastaların olduğunu ifade etti. Kanter, şu sözlere yer verdi:

“Özellikle yüksek ateş, idrar yolu enfeksiyonu gibi semptomlarla acil servise başvuruları çok fazla görüyoruz. Sıvı tüketimi olmazsa terlemenin de doğal olarak artmasıyla beraber vücudun susuz kalması arttıkça enfeksiyonlara yatkınlık daha da artıyor. Kirli ortamlardan uzak durulması lazım.”