Bu sezon üreticisinin yüzü güldü: Kilosu 30 ile 45 TL arasında alıcı buluyor

Türkiye'de domates üretiminde Mersin ilk 5 il içerisinde yer alırken, sezonda yaklaşık 1 milyon 200 bin ton ürün hasat ediliyor. Kent genelinde en çok üretim ise Erdemli ilçesinde yapılıyor. Kentte sonbaharda açıkta başlayan güz domatesi hasadı ise kış mevsimi girmesine rağmen devam ediyor.