Bu sezon üreticisinin yüzü güldü: Kilosu 30 ile 45 TL arasında alıcı buluyor
Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de kış mevsimine girilmesine rağmen açıkta yetiştirilen, iç ve dış piyasanın önemli bir kısmını karşılayan domateste hasat sürüyor. Güz hasadının sonuna yaklaşılırken, sezonda 30 ile 45 TL arasında bahçede alıcı bulan domates üreticisinin de yüzünü güldürdü.
Türkiye'de domates üretiminde Mersin ilk 5 il içerisinde yer alırken, sezonda yaklaşık 1 milyon 200 bin ton ürün hasat ediliyor. Kent genelinde en çok üretim ise Erdemli ilçesinde yapılıyor. Kentte sonbaharda açıkta başlayan güz domatesi hasadı ise kış mevsimi girmesine rağmen devam ediyor.