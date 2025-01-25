Bu sürahiden su içmek 40 bin TL: Antepli Kamil Usta'nın elinden çıkıyor
Gaziantep'te 44 yıldır bakır işleyen 55 yaşındaki Kamil Şingin, el emeğiyle yaptığı sürahileri 40 bin TL'ye satıyor.
Gaziantep'teki tarihi Tütün Hanı'nda 44 yıldır bakıra hayat veren usta Kamil Şingin, el emeği ve ustalığıyla dikkat çekiyor. Bakırcılık mesleğine çocuk yaşlarda başlayan Şingin, geleneksel yöntemlerle işlediği bakır ürünlere sanatsal bir boyut kazandırıyor. Ustanın özellikle el işçiliğiyle hazırladığı sürahiler, zarif detayları ve estetik görünümüyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Her bir sürahi, günler süren bir emeğin ürünü olarak, 2 bin TL'den 40 bin TL'ye alıcı buluyor.