Bu tostu yemek için şehir dışından geliyorlar: "Oğluma bütün sırlarını öğrettim"
Ordu'da özel yöntemlerle hazırlanan ve coğrafi işaret belgeli olan 'Ordu tostu'nun ünü şehrin sınırlarını aştı. Tost ustası Kahraman Arslan (76), "Ordu tostunu diğer tostlardan ayıran özelliği ekmeği ve ezme sucuğudur. Bu tostu yemek için şehir dışından gelenler oluyor" dedi.
Şehrin tescilli lezzetlerinden biri olan 'Ordu tostu'nu yapan ustalardan Kahraman Arslan, Altınordu ilçesi Subaşı Mahallesi'ndeki 5 metrekarelik dükkanında yarım asırlık lezzeti devam ettiriyor.