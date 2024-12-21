Bu tostu yemek için şehir dışından geliyorlar: "Oğluma bütün sırlarını öğrettim"

Beni tost yaparken izleyip, ‘Ne var yani bunu ben de yaparım’ diye düşünenler oluyor. Sonra gidiyor, Ordu tostu yaptığını sanıyor ama beceremiyor. Ben bu yüzden 4 kez dükkan değiştirdim. Ben tostu yapıyorum, biri geliyor, ‘Sen buradan git artık tostu ben yapacağım’ diyor, yapmayı deniyor ama yapamıyor. Sadece Ordu tostunun benzerini, taklidini yapmış oluyor" dedi.