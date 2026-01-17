Bu video 30 milyon izlendi. "Hanimiş benim tontişim" ile tanınıyor. "Herkes Boncuk'u görmek için ulaşıyor"

Arat, hayvan sevgisi olan bir ailede büyüdüğünü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü tamamladıktan sonra hayvanları tedavi edebilmek için Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programı'nda da eğitim aldığını anlattı.

Boncuk ile aralarında sarsılmaz bağ oluştuğunu belirten Arat, şöyle konuştu:

"Kapımıza gelen canları doyuruyoruz, besliyoruz, tedavi ediyoruz. Boncuk, 3 yıldır aynı sevinçle karşılıyor. Boncuk'a hep aynı şarkıları söylüyorum ve videoyu da yanlışlıkla sosyal medyaya yükledim. Sosyal medyadaki insanlardan çok güzel dönüşler aldık. İnsanlar, dans etmeye, sesi kullanmaya başladı. Gülümseyerek izliyoruz hepsini, çok hoş." dedi.