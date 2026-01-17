Bu video 30 milyon izlendi. "Hanimiş benim tontişim" ile tanınıyor. "Herkes Boncuk'u görmek için ulaşıyor"
Sosyal medyada Boncuk adını verdiği köpeğine söylediği "Hanimiş benim tontişim" şarkısıyla tanınan Fatma Arat'ın paylaştığı video büyük ilgi gördü. Video, 2 milyondan fazla beğeni alırken 30 milyon izlendi.
Malatya'da yaşayan 27 yaşındaki Fatma Arat'ın "Boncuk" adını verdiği köpeğiyle paylaştığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Arat ve köpeğinin arasındaki bağ yürekleri ısıtıyor.
Arat'ın ailesiyle yaşadığı Yeşilyurt ilçesindeki ev, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı. Depremlerden sonra yapılan Samanköy Konteyner Kent'e ailesiyle yerleşen Arat, burada bulduğu ve "Boncuk" adını verdiği köpeği beslemeye başladı.
Annesiyle köpeği sahiplenen Arat'ın Boncuk'u severken çektiği video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
"3 YILDIR AYNI SEVİNÇ"
Arat, hayvan sevgisi olan bir ailede büyüdüğünü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü tamamladıktan sonra hayvanları tedavi edebilmek için Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programı'nda da eğitim aldığını anlattı.
Boncuk ile aralarında sarsılmaz bağ oluştuğunu belirten Arat, şöyle konuştu:
"Kapımıza gelen canları doyuruyoruz, besliyoruz, tedavi ediyoruz. Boncuk, 3 yıldır aynı sevinçle karşılıyor. Boncuk'a hep aynı şarkıları söylüyorum ve videoyu da yanlışlıkla sosyal medyaya yükledim. Sosyal medyadaki insanlardan çok güzel dönüşler aldık. İnsanlar, dans etmeye, sesi kullanmaya başladı. Gülümseyerek izliyoruz hepsini, çok hoş." dedi.
Sosyal medyada yayımlanmasının ardından videoların bazı platformlarda 2 milyon beğenisinin ve 30 milyon izlenmesinin olduğunu ifade eden Arat, insanların görüntüleri seyredince mutluluk hissettiklerini, Boncuk'u görmek için kendisine ulaştıklarını söyledi.