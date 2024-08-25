Bu videodan kısa süre sonra yaşamını yitirdi: Genç Neslihan’ın şüpheli ölümünde doktorun paylaşımı ortaya çıktı
Ordu’da geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası rahatsızlanan, iki ameliyat daha olduktan sonra yaşamını yitiren Neslihan Yılmaz’ın operasyon sonrası çekilen videosu ortaya çıktı. Ameliyatı yapan Opr. Dr. E.A’nın kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, Neslihan ile sohbet ettiği ve hastanın durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu görüldü.
Samsun’un yaşayan Yılmaz ailesinin 3 çocuğundan, Ankara’da çağrı merkezinde çalışan Neslihan Yılmaz, fazla kilolarından kurtulmak için Ordu’daki özel bir hastanede ameliyat olmaya karar verdi.
27 Mayıs’ta yapılan tahlillerin ardından aynı gün operasyona alınan Yılmaz, 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.Eve döndüğünde rahatsızlanan Yılmaz, yeniden hastaneye gitti.