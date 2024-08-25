Bu videodan kısa süre sonra yaşamını yitirdi: Genç Neslihan’ın şüpheli ölümünde doktorun paylaşımı ortaya çıktı

Ordu’da geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası rahatsızlanan, iki ameliyat daha olduktan sonra yaşamını yitiren Neslihan Yılmaz’ın operasyon sonrası çekilen videosu ortaya çıktı. Ameliyatı yapan Opr. Dr. E.A’nın kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, Neslihan ile sohbet ettiği ve hastanın durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu görüldü.

Bu videodan kısa süre sonra yaşamını yitirdi: Genç Neslihan’ın şüpheli ölümünde doktorun paylaşımı ortaya çıktı - 1

Samsun’un yaşayan Yılmaz ailesinin 3 çocuğundan, Ankara’da çağrı merkezinde çalışan Neslihan Yılmaz, fazla kilolarından kurtulmak için Ordu’daki özel bir hastanede ameliyat olmaya karar verdi.

27 Mayıs’ta yapılan tahlillerin ardından aynı gün operasyona alınan Yılmaz, 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.

Eve döndüğünde rahatsızlanan Yılmaz, yeniden hastaneye gitti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bu videodan kısa süre sonra yaşamını yitirdi: Genç Neslihan’ın şüpheli ölümünde doktorun paylaşımı ortaya çıktı - 2

Neslihan Yılmaz, 12 ve 17 Haziran 2024 tarihlerinde her biri yaklaşık 5 saat süren 2 operasyon daha geçirdi.

Genç kadın, 21 Haziran günü yaşamını yitirdi.

Bu videodan kısa süre sonra yaşamını yitirdi: Genç Neslihan’ın şüpheli ölümünde doktorun paylaşımı ortaya çıktı - 3

DOKTOR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kızlarını kaybeden Yılmaz ailesi, operasyonu gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı ve diğer kusuru bulunan kişilerden taksirle ölüme neden olma gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Doktor E.A. ise üzerine atılı suçlamaları reddetti.
Bu videodan kısa süre sonra yaşamını yitirdi: Genç Neslihan’ın şüpheli ölümünde doktorun paylaşımı ortaya çıktı - 4

AMELİYAT SONRASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Neslihan Yılmaz’ın ameliyat sonrası görüntüleri ortaya çıktı.

Opr. Dr. E.A’nın kendi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Yılmaz’ın, ameliyat sonrasındaki durumunu sorduğu ve hastanın tetkikleri hakkında bilgiler paylaştığı da görüldü.
Bu videodan kısa süre sonra yaşamını yitirdi: Genç Neslihan’ın şüpheli ölümünde doktorun paylaşımı ortaya çıktı - 5

“Ankara’dan gelen Neslihan hanım mutluluk ameliyatı 1’inci gününde iş başında.” notuyla paylaşılan videoda Doktor E.A’nın hastaya telkinde bulunduğu ve yiyip içebileceği gıdalar hakkında da bilgiler paylaştığı yer aldı.

Bu videodan kısa süre sonra yaşamını yitirdi: Genç Neslihan’ın şüpheli ölümünde doktorun paylaşımı ortaya çıktı - 6

Yılmaz ailesi, Doktor E.A. tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan videonun, Neslihan Yılmaz’ın ölümü sonrası kısa sürede dolaşımdan kaldırıldığını iddia etti.

DAHA FAZLA GÖSTER