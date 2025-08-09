Bu yaygın belirtiyi önemsemedi: Ölümcül kanserin işaretiymiş
İngiltere’de yaşayan dört çocuk annesi Andrea Henderson (41), bir yıldan uzun süredir devam eden göğüs ağrısı ve aşırı yorgunluk şikâyetlerinin yorgunluk olarak değerlendirilmesinin ardından, geç teşhis edilen agresif meme kanseriyle mücadele ediyor.
Fotoğrafçılık yapan Henderson, göğsünde bıçak saplanır gibi ani ağrı ve yoğun halsizlik şikâyetiyle ilk kez aile hekimine başvurdu. Ancak doktoru, yaşam tarzının yoğunluğu nedeniyle endişelenecek bir durum olmadığını söyledi.