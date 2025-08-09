Bu yaygın belirtiyi önemsemedi: Ölümcül kanserin işaretiymiş

İngiltere’de yaşayan dört çocuk annesi Andrea Henderson (41), bir yıldan uzun süredir devam eden göğüs ağrısı ve aşırı yorgunluk şikâyetlerinin yorgunluk olarak değerlendirilmesinin ardından, geç teşhis edilen agresif meme kanseriyle mücadele ediyor.

Bu yaygın belirtiyi önemsemedi: Ölümcül kanserin işaretiymiş - 1

Fotoğrafçılık yapan Henderson, göğsünde bıçak saplanır gibi ani ağrı ve yoğun halsizlik şikâyetiyle ilk kez aile hekimine başvurdu. Ancak doktoru, yaşam tarzının yoğunluğu nedeniyle endişelenecek bir durum olmadığını söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bu yaygın belirtiyi önemsemedi: Ölümcül kanserin işaretiymiş - 2

NHS verilerine göre göğüs ağrısı çoğu zaman hazımsızlık veya mide ekşimesi gibi zararsız nedenlerden kaynaklansa da, Henderson için durum farklıydı. Şubat ayında duş sonrası meme ucunda kanama fark etmesi, sürecin seyrini değiştirdi.

Bu yaygın belirtiyi önemsemedi: Ölümcül kanserin işaretiymiş - 3

Aynı gün randevu alarak hekimine başvuran Henderson, muayenede sol meme ucunun altında pirinç tanesi büyüklüğünde şişlik tespit edilmesinin ardından kanser kliniğine sevk edildi. Yapılan tarama ve biyopsi, her 100 vakadan yaklaşık 15’inde görülen meme kanseri teşhisini doğruladı.

Henderson, “Bir yıl boyunca şikâyetlerim görmezden gelindi. Sonuçları duyduğumda korkunç hissettim” dedi.


Bu yaygın belirtiyi önemsemedi: Ölümcül kanserin işaretiymiş - 4

MR taramasında, göğüs bölgesinde 4,9 santimetre çapında agresif kanser hücreleri içeren tümör belirlendi. İki ay sonra mastektomi ameliyatı olan Henderson, 4 Haziran’da rekonstrüktif cerrahi ile yeni bir meme yaptırdı. Şimdi ise Aralık ayına kadar sürecek sekiz kür kemoterapiye başladı.


Bu yaygın belirtiyi önemsemedi: Ölümcül kanserin işaretiymiş - 5

Doktorlar, kanserin tekrarlama riskini azaltmak için 10 yıl sürecek hormon tedavisi uygulanacağını, bu tedavinin erken menopoza ve kısırlığa yol açabileceğini belirtti.

Henderson, genç kadınları düzenli meme muayenesi yapmaya çağırarak, “Meme uçlarınızı ihmal etmeyin, koltuk altlarınızı da kontrol edin. Herhangi bir çukurlaşma, şişlik, içe çökme ya da değişiklik varsa vakit kaybetmeden doktora gidin” dedi.


Bu yaygın belirtiyi önemsemedi: Ölümcül kanserin işaretiymiş - 6

Ayrıca, meme kanseri tarama yaşının 50’den 30’a düşürülmesi gerektiğini savundu. İngiltere’de şu anda 50-70 yaş arasındaki kadınlar üç yılda bir mamografi taramasına davet ediliyor. Ancak her yıl 50 yaşın altındaki 10 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konuyor ve bu grupta 2 bin ölüm gerçekleşiyor.

DAHA FAZLA GÖSTER