Bu yaygın psikolojik rahatsızlık 3 kişiden 1'ini etkiliyor: Risk altında mısınız?

Misokinezi veya "hareket nefreti", neredeyse üç kişiden birini etkiliyor ve enerjik birini izlemekten kaynaklanan yoğun rahatsızlığa neden oluyor. Bu psikolojik hassasiyet çoğumuzun fark ettiğinden daha yaygındır. Ancak nadiren konuşulan bir zorluk. Peki, risk altında mısınız?

Bu yaygın psikolojik rahatsızlık 3 kişiden 1'ini etkiliyor: Risk altında mısınız? - 1

Kulağa garip gelebilir, ancak şaşırtıcı sayıda insan sadece birinin enerjik olmasını izlemekten yoğun rahatsızlık duyuyor. Onları duymamak, dokunulmamak -sadece huzursuzca hareket etmelerini izlemek. Bu kötü bir ruh hali veya rastgele bir rahatsızlık değil. Bir adı var: Misokinezi veya "hareket nefreti".

Bu psikolojik hassasiyet çoğumuzun fark ettiğinden daha yaygındır.

MİSOKİNEZİ NEDİR?

Misokinezi, genellikle "hareketlerden nefret etme" olarak tanımlanır ve rahatsızlık, öfke ve belirgin kaygı duygularına yol açabilir. Parmak şıklatma, bacak sallama veya gergin bir şekilde oynama gibi küçük, tekrarlayan hareketleri görmeye karşı güçlü bir olumsuz duygusal tepkiyi ifade eder.


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Bu yaygın psikolojik rahatsızlık 3 kişiden 1'ini etkiliyor: Risk altında mısınız? - 2

Bu tepki bir can sıkıcı durum değildir. Bazı insanlarda kaygı, sinirlilik, stres veya hatta öfkeye neden olabilen gerçek bir psikolojik hassasiyettir. Bir toplantıda, trende veya yemek masasında kıpırdanan birini görmek bile sakin kalmayı imkansız hale getirebilir.

Bu yaygın psikolojik rahatsızlık 3 kişiden 1'ini etkiliyor: Risk altında mısınız? - 3

YAYGIN GÖRÜLEBİLİR

Bu sadece belirli bir kesime özgü bir sorun değil. 4.000'den fazla katılımcı üzerinde yapılan araştırma, üç kişiden birinin bir miktar misokinezi hissettiğini bildirdiğini ortaya koydu. Bu çok büyük bir sayıdır; bu, onu en yaygın ancak yeterince tanınmayan hassasiyetlerden biri yapmaya yeter. Herkes bunu aynı şekilde deneyimlemez. Bazıları hafif rahatsızlık hisseder. Diğerleri odaklanmakta zorlanır, duygusal olarak bunalmış hisseder veya hatta görsel tetikleyicilerden kaçmak için sosyal ortamlardan ayrılır.


Bu yaygın psikolojik rahatsızlık 3 kişiden 1'ini etkiliyor: Risk altında mısınız? - 4

Misophonia, belirli seslerin (çiğneme, koklama veya tıklama gibi) güçlü olumsuz duygulara neden olduğu bir durum olan misophonia ile aynı nefeste anılır. Aynı kişide bir arada bulunabilseler de misokinezi ayrı bir olgudur.
Aslında, çalışmalar birçok kişinin herhangi bir sesle ilgili sorun yaşamadan misokinezi yaşadığını göstermektedir. Beyin bu görsel ve işitsel tetikleyicileri farklı şekilde işliyor gibi görünse de, duygusal tepkilerdeki bazı örtüşmeler hala bilimsel araştırma altındadır.

Bu yaygın psikolojik rahatsızlık 3 kişiden 1'ini etkiliyor: Risk altında mısınız? - 5

NEDEN OLDUĞU HALA BİR GİZEM

İşte işin püf noktası: bilim hala misokinezinin neden meydana geldiğinden tam olarak emin değil. Bir teoriye göre, bunun duygusal tepkiden kaynaklanabileceğini öne sürüyor; ince görsel ipuçlarına verilen yoğun bir duygusal tepki. Yani, dikkat dağıtıcı şeyleri görmezden gelememekle ilgili değil, hareketin uyandırdığı duygularla ilgili. Ve bunu kişilik veya stres seviyelerine bağlamak cazip gelebilirken, bulgular misokinezi duyarlılığının her zaman belirgin özelliklerle bağlantılı olmadığını gösteriyor. Hatta yaş, cinsiyet ve diğer demografik faktörlerin ne kadar güçlü deneyimlendiğini etkileyebileceğini öne süren bazı erken kanıtlar bile var.

Misokinezi ile yaşamak günlük hayatı sessizce etkileyebilir. Toplantılar, film geceleri, sınıflar ve hatta arkadaş toplantıları, bilmeden rahatsızlığı tetikleyen insanlarla çevrili olduklarında zorlayıcı hale gelebilir.

Ayrıca sosyal bir etkisi de var. Yüksek duyarlılığa sahip kişiler grup ortamlarından kaçınabilir veya başkalarının görmezden geldiği bir şeye bu kadar güçlü tepki verdikleri için kendilerini yargılayabilirler. Bu, izolasyonu veya hatta kaygıyı körükleyebilir.

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