Bu yaygın psikolojik rahatsızlık 3 kişiden 1'ini etkiliyor: Risk altında mısınız?

NEDEN OLDUĞU HALA BİR GİZEM

İşte işin püf noktası: bilim hala misokinezinin neden meydana geldiğinden tam olarak emin değil. Bir teoriye göre, bunun duygusal tepkiden kaynaklanabileceğini öne sürüyor; ince görsel ipuçlarına verilen yoğun bir duygusal tepki. Yani, dikkat dağıtıcı şeyleri görmezden gelememekle ilgili değil, hareketin uyandırdığı duygularla ilgili. Ve bunu kişilik veya stres seviyelerine bağlamak cazip gelebilirken, bulgular misokinezi duyarlılığının her zaman belirgin özelliklerle bağlantılı olmadığını gösteriyor. Hatta yaş, cinsiyet ve diğer demografik faktörlerin ne kadar güçlü deneyimlendiğini etkileyebileceğini öne süren bazı erken kanıtlar bile var.



Misokinezi ile yaşamak günlük hayatı sessizce etkileyebilir. Toplantılar, film geceleri, sınıflar ve hatta arkadaş toplantıları, bilmeden rahatsızlığı tetikleyen insanlarla çevrili olduklarında zorlayıcı hale gelebilir.

Ayrıca sosyal bir etkisi de var. Yüksek duyarlılığa sahip kişiler grup ortamlarından kaçınabilir veya başkalarının görmezden geldiği bir şeye bu kadar güçlü tepki verdikleri için kendilerini yargılayabilirler. Bu, izolasyonu veya hatta kaygıyı körükleyebilir.