Bu yaygın psikolojik rahatsızlık 3 kişiden 1'ini etkiliyor: Risk altında mısınız?
Misokinezi veya "hareket nefreti", neredeyse üç kişiden birini etkiliyor ve enerjik birini izlemekten kaynaklanan yoğun rahatsızlığa neden oluyor. Bu psikolojik hassasiyet çoğumuzun fark ettiğinden daha yaygındır. Ancak nadiren konuşulan bir zorluk. Peki, risk altında mısınız?
Kulağa garip gelebilir, ancak şaşırtıcı sayıda insan sadece birinin enerjik olmasını izlemekten yoğun rahatsızlık duyuyor. Onları duymamak, dokunulmamak -sadece huzursuzca hareket etmelerini izlemek. Bu kötü bir ruh hali veya rastgele bir rahatsızlık değil. Bir adı var: Misokinezi veya "hareket nefreti".
Bu psikolojik hassasiyet çoğumuzun fark ettiğinden daha yaygındır.
MİSOKİNEZİ NEDİR?
Misokinezi, genellikle "hareketlerden nefret etme" olarak tanımlanır ve rahatsızlık, öfke ve belirgin kaygı duygularına yol açabilir. Parmak şıklatma, bacak sallama veya gergin bir şekilde oynama gibi küçük, tekrarlayan hareketleri görmeye karşı güçlü bir olumsuz duygusal tepkiyi ifade eder.