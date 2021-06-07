Bu yaz düğün rekoru var: 'Ya yeniden kapanırsak' endişesi

MEKANLAR 30-40 BİN LİRA

Yemeksiz düğün organizasyonlarında mekan ücretlerinin 10 bin liradan başladığını söyleyen Emek Kırbıyık, "İşletme sahipleri bu yıl ücretlerini yüzde 15 civarında arttırdı. Ancak çok yoğun talep gören işletmelerde bu artış daha yüksek oldu. Yemekli düğünlerde kişi başı ücret 100 liradan başlıyor ve 400 liraya kadar çıkıyor. Bazı mekanlarda bu 500 euroyu bile buluyor. Ancak genellikle Sarıyer gibi bölgelerdeki mekanlar için 30-40 bin liralık bir ücret seviyesi hakim" şeklinde konuştu.