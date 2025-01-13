Bu yıl denizden çeşit çeşit balık çıktı: Trabzon'da tezgahta hamsinin kilosu 125-150 TL

Balıkçı Turgay Memiş, son yılların en çok balık çeşidinin bu yıl çıktığını, tüketicilerin talebininin de çok olduğunu ifade etti. Memiş, "Denizden hala hamsi çıkmaya devam ediyor. Ramazan ayına kadar hamsi devam eder diye düşünüyorum. Şu anda tezgahlarımızda mezgit, istavrit, kefal, sarı kulak, çipura, levrek gibi balıklarımız bulunuyor." diye konuştu.