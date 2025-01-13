Bu yıl denizden çeşit çeşit balık çıktı: Trabzon'da tezgahta hamsinin kilosu 125-150 TL

Karadeniz'de bu yıl balık bolluğu yaşanıyor. Tezgahları palamuttan sonra başta hamsi olmak üzere çeşit çeşit balık türleri süslüyor. Mezgit, istavrit, kefal, sarı kulak, çipura, levrek tezgahlarda kolayca ulaşılabilen balık türlerinden bazıları.

Bu yıl denizden çeşit çeşit balık çıktı: Trabzon'da tezgahta hamsinin kilosu 125-150 TL - 1

Trabzon'da balıkçılar hamsinin kilogramı 125 ila 150 liradan satışa sunuyor. Tezgahlarda, başta hamsi olmak üzere mezgit, zargan, sarı kanat, istavrit, somon, levrek, çipura ve alabalık bol miktarda bulunuyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bu yıl denizden çeşit çeşit balık çıktı: Trabzon'da tezgahta hamsinin kilosu 125-150 TL - 2

TEZGAHLARDA HAMSİNİN FİYATI NE KADAR?

Trabzon'da tezgahlarda istavritin ve mezgitin kilogramı 100-150, somonun 250, çipura, çinekop ve levreğin 300, alabalığın 200, hamsinin 125-150 liradan, palamudun tanesi ise 150 liradan satışa sunuluyor.

Bu yıl denizden çeşit çeşit balık çıktı: Trabzon'da tezgahta hamsinin kilosu 125-150 TL - 3

Balıkçılar sezonun başlamasıyal birlikte bol miktarda avlanan palamutun yerini hamsinin aldığını belirterek, hamsi avının Ramazan ayına kadar süreceğini ifade ettiler.

Bu yıl denizden çeşit çeşit balık çıktı: Trabzon'da tezgahta hamsinin kilosu 125-150 TL - 4

Balıkçı Turgay Memiş, son yılların en çok balık çeşidinin bu yıl çıktığını, tüketicilerin talebininin de çok olduğunu ifade etti. Memiş, "Denizden hala hamsi çıkmaya devam ediyor. Ramazan ayına kadar hamsi devam eder diye düşünüyorum. Şu anda tezgahlarımızda mezgit, istavrit, kefal, sarı kulak, çipura, levrek gibi balıklarımız bulunuyor." diye konuştu.

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