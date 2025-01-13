Bu yıl denizden çeşit çeşit balık çıktı: Trabzon'da tezgahta hamsinin kilosu 125-150 TL
Karadeniz'de bu yıl balık bolluğu yaşanıyor. Tezgahları palamuttan sonra başta hamsi olmak üzere çeşit çeşit balık türleri süslüyor. Mezgit, istavrit, kefal, sarı kulak, çipura, levrek tezgahlarda kolayca ulaşılabilen balık türlerinden bazıları.
Trabzon'da balıkçılar hamsinin kilogramı 125 ila 150 liradan satışa sunuyor. Tezgahlarda, başta hamsi olmak üzere mezgit, zargan, sarı kanat, istavrit, somon, levrek, çipura ve alabalık bol miktarda bulunuyor.