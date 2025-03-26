Bu yıl hafta sonuna denk geliyor: Arefe ne zaman? Arefe günü okullar tatil mi?

AREFE NE DEMEK?

Arefe günü, İslam kültüründe dini bayramlardan bir önceki güne verilen isimdir. Ramazan Bayramı'ndan önceki gün Ramazan Arefesi, Kurban Bayramı'ndan önceki gün ise Kurban Arefesi olarak adlandırılır.



Arefe günü, özellikle Kurban Bayramı'nda önemli bir manevi anlam taşır çünkü hac ibadetinin en önemli bölümlerinden biri olan Arafat Vakfesi bu günde gerçekleştirilir. Hacı adayları Arafat'ta toplanarak dualar eder ve bu gün ibadetle geçirilir.



Ramazan Bayramı arefesi ise genellikle bayram hazırlıkları, mezar ziyaretleri ve dualarla değerlendirilir. Arefe günü, manevi olarak arınma ve bayrama hazırlık açısından özel bir yere sahiptir.