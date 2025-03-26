Bu yıl hafta sonuna denk geliyor: Arefe ne zaman? Arefe günü okullar tatil mi?
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, öğrenciler ve çalışanlar "Arefe günü tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Bayram tatilinin planlamasını yaparken arefe günü çalışanlar ve öğrenciler için önemli bir detay haline geliyor.
Üç gün sürece Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla bayram tatili araştırmaları da hız kazandı. Bu sene 30 Mart'a denk gelen Ramazan Bayramı'nın son günü 1 Nisan Salı günü kutlanacak. 2025 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart 2025 Cumartesi gününe denk geliyor.