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Bu yıl hafta sonuna denk geliyor: Arefe ne zaman? Arefe günü okullar tatil mi?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, öğrenciler ve çalışanlar "Arefe günü tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Bayram tatilinin planlamasını yaparken arefe günü çalışanlar ve öğrenciler için önemli bir detay haline geliyor.

Bu yıl hafta sonuna denk geliyor: Arefe ne zaman? Arefe günü okullar tatil mi? - 1

Üç gün sürece Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla bayram tatili araştırmaları da hız kazandı. Bu sene 30 Mart'a denk gelen Ramazan Bayramı'nın son günü 1 Nisan Salı günü kutlanacak. 2025 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart 2025 Cumartesi gününe denk geliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bu yıl hafta sonuna denk geliyor: Arefe ne zaman? Arefe günü okullar tatil mi? - 2

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Resmi takvime göre arefe günü yarım gün tatil sayılır. Dolayısıyla devlet daireleri, bankalar ve bazı kamu kurumları öğle saatinden sonra hizmet vermemektedir.

Bu yıl hafta sonuna denk geliyor: Arefe ne zaman? Arefe günü okullar tatil mi? - 3

Ancak okulların arefe günü tatil edilip edilmeyeceği Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarıyla netlik kazanmaktadır.


Bu yıl hafta sonuna denk geliyor: Arefe ne zaman? Arefe günü okullar tatil mi? - 4

AREFE NE DEMEK?

Arefe günü, İslam kültüründe dini bayramlardan bir önceki güne verilen isimdir. Ramazan Bayramı'ndan önceki gün Ramazan Arefesi, Kurban Bayramı'ndan önceki gün ise Kurban Arefesi olarak adlandırılır.

Arefe günü, özellikle Kurban Bayramı'nda önemli bir manevi anlam taşır çünkü hac ibadetinin en önemli bölümlerinden biri olan Arafat Vakfesi bu günde gerçekleştirilir. Hacı adayları Arafat'ta toplanarak dualar eder ve bu gün ibadetle geçirilir.

Ramazan Bayramı arefesi ise genellikle bayram hazırlıkları, mezar ziyaretleri ve dualarla değerlendirilir. Arefe günü, manevi olarak arınma ve bayrama hazırlık açısından özel bir yere sahiptir.

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